Los actores de “En el Barro” adelantaron cómo será la serie que hoy se estrena en Netflix

A pocas horas del debut en Netflix, los actores de “En el Barro” adelantaron en una conferencia de prensa cómo es la serie que relata la vida en una cárcel de mujeres. La conferencia de prensa contó con la participación de Sebastián Ortega, Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega, previo a su debut en Netflix, este jueves 14.

“La matriz de En el Barro es la misma que El Marginal, pero después de visitar cárceles y hablar con presas, descubrimos otro tipo de sensibilidades y herramientas de supervivencia en las que nos basamos mucho para crear esta serie», contó Sebastián Ortega, director de la ficción.

La actriz Ana Garibaldi está muy contenta con su participación en el programa: “En El Marginal arranqué con participaciones pequeñas y terminé siendo parte de cinco temporadas. Estoy muy feliz de volver para En el barro, sobre todo con semejante elenco y con este nivel de producción”.

Para Valentina Zenere fue muy enriquecedor trabajar en este proyecto tras haber interpretado a Nahir Galarza en una película ya que quedó muy interesada en la temática carcelaria y la vivencia de las mujeres: “En El Barro fue un desafío constante desde la audición. Encaré el proyecto con mucha concentración y con la necesidad de estar a la altura de la producción. Fue una experiencia espectacular y muy gratificante”.

Por su parte, Lorena Vega comentó que «la energía alucinante de un elenco tan grande y coral hacía muy atractivo estar juntas y nutrirnos mutuamente. Esa fuerza que venía de afuera impregnó nuestras actuaciones y las hizo muy genuinas».

De qué trata “En el Barro”:

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.

El elenco lo integran: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Además participaron: Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martin Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Alejandra “Locomotora” Oliveras y Tatu Glikman.

Con las actuaciones especiales de: Maite Lanata, Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina. Con Cecilia Rossetto y Gerardo Romano como actores invitados y con la presentación de María Becerra, además de la participación especial de Juan Minujín.