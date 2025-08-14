Pampeano murió tras protagonizar un vuelco en una ruta bonaerense

El conductor de una Toyota Hilux protagonizó un vuelco en el kilómetro 706 de la ruta 3, a la altura de Villarino Viejo. En el siniestro fallecieron tres personas y hay una cuarta internada, aunque se encontraría fuera de peligro.

El hombre, que estaba internado en el Hospital Español, fue identificado como Jorge Belandi, de 76 años y oriundo de Catriló pero radicado en Bahía Blanca, publicó Noticias del Sur Online. El pampeano falleció el lunes.

El domingo, pasada las 17 horas, Belandi conducía la Hilux en sentido sur-norte cuando, aparentemente, quiso sobrepasar a un Renault Sandero que iba en el mismo sentido, rozó el lateral del automóvil, perdió el control y volcó en la banquina.

En el lugar fallecieron en el acto Nancy Louvecez, de 68 años, y Miriam Louvecez, de 64, ambas oriundas de Médanos, quienes viajaban en la parte trasera de la camioneta y, de acuerdo con lo informado, no llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que habría provocado que salieran despedidas del habitáculo.

En la camioneta también iba Horacio Goroso que se encuentra internado en el Hospital Español, y en el Renault Sandero iba una familia de Punta Alta con dos niños, que resultaron ilesos.

CONDOLENCIAS E HIPÓTESIS

El secretario de Protección Ciudadana del Partido de Villarino, Gustavo Pacheco, brindó -en La Brújula 24- más detalles sobre el siniestro. «En primer lugar, le mando mis condolencias a las familias de las personas fallecidas que son oriundas de Médanos. En un intento de sobrepaso, la Hilux roza en el lateral al Renault Sandero, despista y da tumbos. Las dos mujeres salen despedidas y fallecen en el acto», relató.

Pacheco agregó que “las personas heridas quedaron en el habitáculo y luego fueron derivadas a distintos hospitales de Bahía Blanca en código rojo”. También indicó que no está confirmado si otro vehículo venía de frente, pero sí que la camioneta “intentó pasar y no tuvo lugar para volver al carril, provocando el roce y posterior despiste”.

«Era gente muy conocida de acá, está muy consternada toda la localidad, era gente muy conocida en una comunidad que es chica. Estamos tratando de determinar cómo fue todo», cerró Pacheco.