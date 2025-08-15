Camionero pampeano fue hallado sin vida en San Rafael

Un camionero pampeano fue hallado sin vida en el interior de la cabina del camión en San Rafael (Mendoza).

El reconocido vecino de 25 de Mayo, que trabaja en una empresa local, había viajado a la ciudad mendocina y el jueves –cerca de las 23.30 horas- fue hallado sin vida en el interior del camión –equipado con una grúa- que se encontraba estacionado sobre la calle Julio Silva, entre Buenos Aires y Adolfo Calle, de la ciudad mendocina, publicó Radio Génesis.

El personal policial y de emergencias trabajó en el lugar, retirando el cuerpo del conductor, mientras se realizaban las pericias, difundió Mendoza Post.

Las autoridades investigan las causas del deceso, aunque en principio no se reportaron indicios de violencia.