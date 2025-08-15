Cinco empresas pampeanas cotizaron para construir el nuevo Centro de Salud de Luan Toro

El Gobierno de La Pampa licitó la construcción del nuevo Centro de Salud Nivel 2 de Luan Toro. La obra demandará una inversión de más de $ 933 millones que ampliará la capacidad de atención médica en la localidad y su zona de influencia. Se presentaron cinco ofertas de empresas pampeanas. El proyecto, impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto, forma parte de la estrategia provincial de fortalecer el sistema sanitario con infraestructura moderna, integrada a la Red Provincial de Salud y equipada para brindar atención integral.

Con una inversión oficial superior a los $ 933 millones, el Gobierno de La Pampa llevó adelante –el jueves- la licitación pública para la construcción del nuevo Centro de Salud Nivel 2 en la localidad de Luan Toro, una obra que beneficiará también a toda la zona de influencia.

El acto se realizó en el Salón de Acuerdos y fue encabezado por los ministros Alfredo Intronati (Obras y Servicios Públicos) y Mario Rubén Kohan (Salud), y contó con la presencia de la intendenta municipal, Mónica Valor, funcionarios provinciales y representantes de las cinco empresas pampeanas que presentaron sus ofertas.

El proyecto, con un plazo de ejecución de 540 días corridos, contempla la construcción de un edificio de 480,50 metros cuadrados -425 metros cuadrados cubiertos y 55,50 metros cuadrados semicubiertos- sobre un terreno ubicado en la intersección de las calles San Juan y Buenos Aires. El diseño incorpora criterios de accesibilidad, funcionalidad, confort y seguridad para garantizar una atención médica integral y de calidad.

EMPRESAS PAMPEANAS

Las ofertas fueron las siguientes: José Rubén Fernández: $ 862.039.756,41 (-8,69% del presupuesto oficial); Luis Esteban Fernández: $1.059.112.404,01 (+12,18%); Zulema Ledesma: $1.254.611.234,86 (+32,89%); ECOP Construcciones: $1.250.493.054,42 (+32,45%); IACO Construcciones: $1.611.127.933,13 (+70,65%).



Con la apertura de ofertas, la Comisión de Pre-adjudicación evaluará las propuestas y, una vez adjudicada, se prevé que la obra inicie a comienzos del próximo año.



UN COMPROMISO CUMPLIDO

El ministro Intronati destacó que esta licitación es la primera del año para una obra nueva y se da en un contexto nacional adverso, en el que la Provincia asume obras que el Gobierno nacional dejó inconclusas o abandonó. “Este es un compromiso asumido por el gobernador Sergio Ziliotto, que recogió la necesidad planteada por la intendenta y que hoy comienza a hacerse realidad.

El nuevo Centro de Salud no solo atenderá a Luan Toro, sino también a localidades vecinas”, señaló.

Subrayó que «este acto habla de los dos modelos, un modelo de Provincia y un modelo de país. El modelo provincial cumple con los compromisos propios y asume las responsabilidades que el Gobierno nacional abandonó a la provincia de La Pampa.

“Nosotros esperamos poder seguir con este camino, que es lo que nos permite llevar adelante la licitación y cumplir con las obligaciones y los compromisos que tenemos». «Las ofertas son bastante razonables, dispersas, con algunos valores cercanos al presupuesto oficial, otros por arriba. Ahora pasa a la Comisión de pre-adjudicación para analizar las ofertas y volver a avanzar con la adjudicación», completó.