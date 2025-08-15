El castense Lucas Hecker quedó entre los cuatro mejores en los Juegos Mundiales de China 2025

El bochófilo castense Lucas Hecker quedó entre los cuatro mejores lanzadores de la especialidad Tiro Progresivo Rápido en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, que se desarrollan hasta este domingo 17 en China. Con dos buenas actuaciones –durante la madrugada argentina- Hecker quedó muy cerca de alcanzar la medalla de bronce, y ratificó frente a jugadores totalmente profesionales, que se encuentra -en su especialidad- entre los mejores del planeta.

En semifinales Hecker perdió con el representante de Francia, que fue el mejor de la fase clasificatoria. El castense pegó 42 bochazos en la pasada de 5 minutos, y el jugador galo alcanzó 46 impactos.

Posteriormente, en el partido por la medalla de bronce, Hecker nuevamente cayó ante un jugador de Italia. Entre caso marcó 38 impactos, contra los 42 del representante del país europeo.

El bochófilo de la Selección Argentina en la fase clasificatoria terminó entre los cuatro mejores, con 81 bochazos en dos pasadas, y quedando detrás solamente de los representantes de Francia (91), Eslovenia (85) e Italia (84), y delante de China (79), Turquía (73), Australia (72) y Croacia (43).

“Muy buena participación de Lucas Hecker consolidándose entre los 4 mejores del mundo en Tiro Progresivo. Culminó la competencia en los Juegos Mundiales para el pampeano”, postearon en las redes sociales de la Conferencia Argentina de Bochas.