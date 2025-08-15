Las ventas del Día del Niño en Castex: Juguetes e indumentaria y pagos con la promoción del BLP

Más del 40 por ciento de las ventas que se realizan en comercios de Eduardo Castex para el Día del Niño se abonan con la “Promo Infancia” del Banco de La Pampa (BLP), que permite abonar en cuatro cuotas sin interés y un descuento del 20 por ciento. El otro dato que arrojó el relevamiento fue el crecimiento de las compras de indumentaria para regalar en esta fecha. “Las ventas son buenas, porque los juguetes no han tenido variaciones porque el 95 por ciento son importados”, relató un kiosquero castense, y la titular de un local de ventas para niños expresó que los clientes “están buscando y eligiendo la indumentaria para regalar en esta fecha”, en mayor porcentaje a años anteriores.

Una consultora porteña -Focus Market- planteó “el avance” de la indumentaria sobre los juguetes, en los regalos para el Día del Niño, en un contexto de ofertas, promociones y descuentos que buscan repuntar el consumo.

El Día del Niño es una de las fechas comerciales más relevantes del segundo semestre para el comercio minorista, porque moviliza ventas -fundamentalmente- en los rubros de juguetes, indumentaria, tecnología y librería. El economista Damián Di Pace indicó que el las subas de las ventas son dispares entre los comercios, y predominan las ventas con planes de financiamiento en cuotas sin interés.

Precios y pagos.

El kiosquero Julio Ranocchia, propietario del tradicional comercio El Revistero, destacó que actualmente “estamos trabajando bien porque tenemos mucha variedad de juguetes y ayuda mucho la promoción del BLP de cuatro cuotas y un 20 por ciento de descuento, porque achica los valores”.

Los “personajes de moda” y también “los clásicos” están entre los más vendidos, y también “entre los más caros”, detalló el comerciante castense. “Esos son los que quieren los chicos y sufren los padres, porque generalmente son los mas caros”, expresó risueño.

En El Revistero aún están llegando “las últimas novedades que ingresaron” al mercado para esta conmemoración, porque los padres “tratan de hacer a sus hijos el mejor regalo que está a su alcance”.

“Los precios son prácticamente los mismos del año pasado porque el 95 por ciento de los juguetes son importantes y el dólar esta parecido al año pasado”, narró el entrevistado. Y detalló que -hasta el momento- entre sus clientes “el método de pago más utilizado es la promoción del BLP”. “Aproximadamente el 40 por ciento de las ventas se pagan con la promoción que está vigente hasta el domingo, y eso posibilita que se mejoren las ventas y contribuya a la economía de todos”, resaltó.

Indumentaria.

La titular de una tienda de ropa para niños destacó que este año aumentaron las ventas de indumentaria, ya sea entre los padres como también entre los abuelos o familiares de los niños. “Notamos que este año se elige más la opción de la indumentaria”, expresó Melina Sánchez.

La entrevistada expresó que se están haciendo promociones con descuentos por pago efectivo o con trasferencia. “Las familias están comprando para hacer sus regalos o también para stockearse”, dijo.

“La gente está buscando y eligiendo la indumentaria para regalar en esta fecha, y las promociones de las tarjetas de crédito (del BLP) ayudan mucho para mejorar las ventas”, concluyó.