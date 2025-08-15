Putin y Trump desearon que «los acuerdos de hoy sean el principio de la solución del conflicto con Ucrania»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes 15 de agosto en Alaska con su par ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage. Las negociaciones se realizaron en «formato reducido» y se extendieron por más de dos horas y media, según informó el Kremlin.

En una histórica conferencia de prensa, los líderes de Estados Unidos y Rusia se dirigieron a los medios en Alaska una vez finalizado el encuentro oficial. «Era importante salir de la confrontación y entrar al diálogo», expresó Putin, quien fue el primero en tomar la palabra. «Sólo tenía sentido una reunión aquí, porque nuestros países están separados por el mar y son vecinos cercanos», agregó.

«Espero que los acuerdos de hoy sean el punto de principio, no sólo para la solución del tema ucraniano, sino también generar relaciones pragmáticas y comerciales entre ambos países», afirmó el líder ruso. De esta manera, aseguró que alcanzaron un “entendimiento” que podría “allanar el camino hacia la paz en Ucrania”, aunque no dio detalles sobre los términos. Además, advirtió a Europa que no “torpedee el progreso incipiente” y respaldó las palabras de Trump, reconociendo que la guerra en Ucrania “no hubiese comenzado” si él hubiese estado en el poder.

«Nuestro país está interesado en poner fin a la situación pero necesitamos una solución sostenible que erradique en las raíces del conflicto, para que se aseguren todos los intereses de Rusia y se restaure el balance de fuerzas en Europa y en todo el mundo», añadió.

«No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo»

Posteriormente, Trump aseguró tener «una relación fantástica» con Putin, al tiempo que expresó que la «reunión fue muy productiva», y que llegaron a «algunos acuerdos». Sin embargo, remarcó que «algunos temas quedaron aparte, quizás el más significativo. Pero tenemos grandes oportunidades de lograr nuestro objetivo, no lo logramos hoy pero, estamos en camino gracias al presidente Putin y su equipo».

Trump adelantó que mantendrá contacto con la OTAN y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, para seguir coordinando la postura de Estados Unidos respecto al conflicto en Ucrania. Y dejó en claro que la negociación todavía no está cerrada: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”.

Al concluir la conferencia, Putin le indicó a Trump que la siguiente reunión se realizará en territorio ruso: “La próxima en Moscú”, afirmó, sellando el anuncio con un apretón de manos.

Previo a la conferencia, el enviado de Putin, Dmitriev, había calificado que “las conversaciones transcurrieron de forma excepcional”, mientras que el embajador ruso en Washington había sostenido que, por el momento, “el tono de la comunicación entre Rusia y EE.UU. es funcional, con foco en los resultados”. Ambos comentarios reflejan la intención de mantener un diálogo productivo durante la reunión. Tras la reunión, el ministro de Defensa ruso, Andrey Belousov, afirmó en un breve video compartido por la agencia Tass que se siente “excelente”.

Se trata del primer cara a cara entre ambos líderes desde la Cumbre del G20 en Japón en 2019 y el primero desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Zelenski, quien no estará presente, reclamó estar presente en la cumbre.

La llegada incluyó alfombra roja, un apretón de manos ante la prensa y fotos sobre una plataforma con la inscripción “Alaska 2025”. Luego, subieron a la limusina presidencial blindada conocida como “la bestia”, en la que habrían viajado solos durante algunos minutos antes de dirigirse al sitio del cónclave. Originalmente prevista como una charla uno a uno, la reunión adoptó finalmente un esquema tres contra tres, con la participación de asesores y funcionarios de ambas delegaciones.

En declaraciones previas al encuentro, Trump adelantó que no abordaría acuerdos económicos hasta que se detenga la guerra. “He notado que está trayendo a muchos empresarios de Rusia, y eso es bueno. Me gusta porque quieren hacer negocios, pero no los harán hasta que resolvamos la guerra”, señaló.

El mandatario estadounidense dijo que insistirá a Putin sobre la necesidad de frenar las muertes, advirtiendo que prolongar el conflicto “en realidad le perjudica”. Por su parte, el líder ruso elogió los esfuerzos “enérgicos” de Washington y dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo nuclear si prospera la vía diplomática.

Cómo es la base militar de Alaska donde se reunieron Donald Trump y Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, mantuvieron este viernes una reunión en la Base conjunta Elmendorf-Richardson (JBER, por sus siglas en inglés) para discutir, principalmente, una solución para el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La sede elegida tiene una particular historia, ya que fue una locación clave para vigilar y disuadir a la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

El mandatario republicano expresó un mensaje en su cuenta Truth Social, en la previa a la reunión esta mañana: “¡¡¡Mucho en juego!!!”, se limitó a subrayar a horas de verse cara a cara con Putin.