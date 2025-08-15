viernes 15, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

¿Quería cobrar el seguro?: Denunció que le robaron el auto, pero lo tenía escondido en su casa quinta

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Bmw autorrobo parana 15agosto2025

Un hombre denunció que le habían robado su automóvil, un BMW 335i, pero, tras una serie de investigaciones y el testimonio de vecinos, la Policía de Entre Ríos lo encontró oculto en la parte trasera de la casa quinta del sujeto.

El insólito episodio ocurrió el jueves y, tras conocerse la denuncia, efectivos de la Sección Investigaciones de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos (PER) analizaron las cámaras y le tomaron testimonio a los vecinos.

Según informaron los medios entrerrianos, tras las citadas investigaciones se determinó que el automóvil había ingresado por un camino rural que se desprende de la ruta 12 y, desde la Jefatura Departamental de Policía, indicaron que el hombre que denunció el robo tenía una propiedad en esa zona.

Ante esta situación, los efectivos fueron hasta el citado lugar donde, con la colaboración de un vecino que permitió el ingreso por su patio, divisaron el vehículo que estaba sin la patente y estacionado en la parte trasera de la vivienda.

Momentos después, el hombre se presentó en la propiedad y permitió el acceso policial, tras lo cual la fiscal Carolina Guzmán ordenó la intervención de la Dirección General de Policía Científica para realizar peritajes y tomar fotografías del vehículo y se investiga si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguros agosto2025Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025Fiestadelagricultor2025 julio2025Refrigeradossantiago 10agosto
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com