UNLPam: Dictan taller de Robótica Educativa para docentes de Nivel Secundario

En la Facultad de Ingeniería se dictará el «Taller de Robótica Educativa: Diseño, Programación y Competencias para Docentes Innovadores» para docentes de escuelas secundarias. La actividad comenzará este martes 19, 9 a 12 horas, con un encuentro presencial de una duración total de 30 horas reloj, en el Centro Universitario de General Pico, en calle 7 esquina 110 en General Pico.

Esta actividad se encuentra aprobada y avalada por Red Pampeana de Formación Docente Continua (RedPam)», del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa

La propuesta combina instancias virtuales y presenciales. Tiene cupo limitado.

Las actividades se llevarán a cabo a través del Campus Virtual Moodle de la Facultad de Ingeniería y en talleres presenciales con equipamiento especializado. Está previsto un encuentro híbrido final para la presentación de proyectos.

El formulario de inscripción esta disponible desde este enlace

Se podrán registrar inscripción docentes de escuelas secundarias, especialmente quienes se desempeñan en áreas vinculadas a educación tecnológica, informática, ciencias naturales, matemáticas o física.