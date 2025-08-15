UNLPam inauguró una ludoteca para hijos de estudiantes y profesores en General Pico

En el Centro Universitario de General Pico se inauguró la Ludoteca “Piedra Libre”, que es un espacio lúdico – educativo destinado a niños de entre 2 y 8 años, hijos de estudiantes, docentes y no docentes de todas las facultades y carreras de la UNLPam.

El acto se desarrolló el sábado y contó con la presencia del rector, Oscar Alpa; la vicerrectora, María Ema Martin y la secretaria de Bienestar Universitario, Sofía Tomaselli.

La ludoteca fue concebida a partir de una acción de extensión iniciada en 2016, dirigida por la docente Silvana Franco y denominada “Espacios lúdico-educativos para la infancia”.

El proyecto fue integrado también por Claudia Pechín, Graciela Sosa Aspeleiter, Gabriela Iglesias, Mariana Gil, Vanesa Celeste Villa, Antonela Scheffer, Cinthia Lorena González, Esther Luna, Yanina Vicente, Agostina Scheffer y Aldana Funes.

“TRABAJANDO A PESAR DEL CONTEXTO”

Durante la inauguración, la secretaria de Bienestar Universitario, Sofía Tomaselli, expresó: “Siempre seguimos trabajando a pesar del contexto. Es una doble alegría poder estar inaugurando la Ludoteca”.

Por su parte, Gabriela Iglesias, coordinadora de la ludoteca, recordó el recorrido del proyecto: “Con lo que teníamos, acomodábamos y hacíamos un espacio agradable donde compartir un momento con las infancias”.

Finalmente, el rector Oscar Alpa subrayó: “Pudimos ir construyendo esto para dar la oportunidad a los estudiantes de seguir formándose en la Universidad Pública, como se pensó hace 67 años. Sigue vigente más que nunca, gracias a ustedes que hicieron esto posible”.

ESPACIO FÍSICO

La obra, a cargo del arquitecto Martín Llanos, ocupa 75 metros cuadrados e incluye un espacio de juegos, dos baños, salas para cambiado y lactancia, además de un entrepiso de 27 metros cuadrados con acceso controlado, destinado a sala de reuniones.

Ofrece espacios de juego, exploración y construcción de vínculos, donde cada niño y niña puede desplegar su imaginación y creatividad en contacto con otros. Al mismo tiempo, funcionará como un ámbito pedagógico y de formación para estudiantes del Profesorado de Educación Inicial, que podrán realizar allí sus prácticas, integrando teoría y experiencia.