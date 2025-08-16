sábado 16, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Combina comedia y acción: ¿Cómo es la película con Brad Pitt que estrena Netflix?

Trenbala píttbrad 10agosto2025

«Tren Bala» (Bullet Train en su título original) es una película de acción y comedia de 2022, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Leitch, conocido por su trabajo en películas como «Deadpool 2» y «John Wick». 

Se trata de uno de los estrenos de Netflix para este domingo, con la renovación del catálogo para el cierre del fin de semana.

De qué trata “Tren Bala”

La trama es un viaje trepidante a bordo del tren más rápido del mundo, donde un grupo de asesinos a sueldo con misiones aparentemente desconectadas descubren que sus destinos están entrelazados.

La historia sigue a Ladybug (Brad Pitt), un asesino con mala suerte que intenta cambiar su karma y llevar una vida más tranquila. Su terapeuta le ha recomendado que aborde sus misiones de forma más pacífica. Sin embargo, su última asignación, que parece sencilla —recuperar un maletín— lo sube a un tren bala que viaja de Tokio a Morioka. Una vez a bordo, Ladybug se encuentra con una serie de adversarios mortales, todos asesinos profesionales con sus propias agendas y conexiones inesperadas con el misterioso maletín y entre sí.

A medida que el tren avanza a toda velocidad, el caos se desata. Ladybug debe sortear a personajes excéntricos y letales como el «Príncipe» (Joey King), una joven asesina que manipula a todos; el dúo de hermanos «Limón» (Brian Tyree Henry) y «Mandarina» (Aaron Taylor-Johnson), con métodos brutales pero una extraña brújula moral; y «El Lobo» (Bad Bunny), un asesino mexicano. Todos están conectados de alguna forma con un misterioso jefe de la mafia japonesa conocido como «La Muerte Blanca» (Michael Shannon).

La película se caracteriza por su ritmo frenético, coreografías de acción espectaculares, un humor negro constante y diálogos ingeniosos. La premisa se centra en cómo todos estos personajes están en el mismo tren por razones que se cruzan y colisionan, llevando a un clímax explosivo. «Tren Bala» es una aventura llena de giros inesperados, violencia estilizada y momentos de comedia que garantizan un entretenimiento sin pausas.

