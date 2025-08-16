Comenzó la Diplomatura Universitaria en Salud Mental con una convocatoria que superó las expectativas

Comenzó la cursada de la Diplomatura Superior en Salud Mental, una propuesta académica de posgrado impulsada por el Ministerio de Salud de La Pampa, en articulación con la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Esta diplomatura está dirigida a profesionales de las ciencias sociales y de la salud, especialmente aquellos que desempeñan tareas de cuidado en el ámbito comunitario.

La formación, de modalidad virtual, recibió un total de 152 inscripciones, de las cuales el 39% corresponde a residentes pampeanos y pampeanas. El resto proviene de 13 provincias argentinas y de cinco países latinoamericanos, lo que consolida a esta propuesta como un espacio académico con perspectiva federal, latinoamericana e integradora.

Participan profesionales de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, así como de México, Uruguay, Ecuador y Perú.

La diversidad geográfica de los cursantes refleja el creciente interés regional e internacional por la formación en salud mental con enfoque comunitario y de derechos humanos, y posiciona a La Pampa como una referencia en el desarrollo de políticas públicas en este campo.



CLASE INAUGURAL Y REFERENTES DEL CAMPO

La clase de apertura estuvo a cargo de la psicóloga Alica Stolkiner, profesora con múltiples doctorados hororis causa, publicaciones y destacada trayectoria profesional. Y Contó con la participación del subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá; la decana organizadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNLPam, Yamila Maggiorano; el coordinador de la diplomatura, Alejandro Wilner, de la Universidad Nacional de Lanús y la directora de Prevención y Capacitaciones de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, Soledad Gauna.

Durante su intervención, Malgá destacó que la convocatoria superó sus expectativas. «Se han inscripto 152 profesionales, de los cuales 53 pertenecen a nuestra provincia. Los demás provienen de casi todas las jurisdicciones del país, y también contamos con participantes de México, Uruguay, Ecuador y Perú. Este nivel de interés y alcance territorial nos llena de orgullo y reafirma la necesidad de generar espacios de formación accesibles, de calidad y con perspectiva federal ”, señaló.

Asimismo, subrayó la calidad del cuerpo docente, de la Universidad Nacional de Lanús, entre quienes se destacan figuras como Alicia Stolkiner, Alejandra Barcala y Alejandro Wilner entre otros.

“Son referentes internacionales no solo por su labor enriqueciendo el debate técnico, sino que también aportan a la reflexión crítica y con perspectiva de derechos humanos sobre abordajes, estrategias y políticas públicas en salud mental”, indicó.



BECAS Y COMPROMISO PROVINCIAL

En un contexto nacional atravesado por políticas de ajuste y desfinanciamiento de la respuesta pública de atención por parte del Gobierno nacional, esta diplomatura representa una respuesta concreta desde el Estado provincial y las universidades públicas.

“Reivindicamos el rol estratégico de las universidades nacionales y públicas como actor clave en la construcción de conocimiento para la soberanía y la independencia de nuestro país, en la formación de profesionales comprometidos y en la defensa de un modelo de salud mental comunitario, inclusivo y a la altura de los desafios actuales y con un enfoque de derechos”, expresó Malgá.

En ese marco, el Gobierno provincial a través del Ministerio de Salud, como parte del convenio con ambas casas de estudios desarrolló un sistema de becas que asigna el 50% del costo de la diplomatura para todos los profesionales residentes en la provincia. Este acuerdo, fruto del trabajo conjunto con ambas universidades, busca garantizar el acceso a la formación de posgrado y fortalecer las capacidades locales en el abordaje de los padecimientos mentales.

“Hoy damos un paso más en la consolidación de una política pública de formación , que integra a ambos subsectores, priorizando la salud mental como un bien común.

Seguiremos trabajando para ampliar derechos, fortalecer la red provincial de salud y garantizar que cada profesional cuente con las herramientas necesarias para acompañar a la comunidad con sensibilidad y compromiso”, concluyó el subsecretario.