Copa País: La selección de la Liga Cultural empató en Santa Rosa

Copapais seleccion ligacultural 15agosto2025

El seleccionado de la Liga Cultural de fútbol igualó ayer 0 a 0 con su par de la Liga Tandilense en el partido de ida de la Final de la Región Bonaerense Pampeana Sur de la Copa País. La definición quedó totalmente abierta y se definirá la próxima semana en terreno bonaerense.

El partido, de trámite más que discreto, se disputó en el estadio Mateo Calderón, donde el elenco culturalista volvió a terminar 90 minutos sin goles, al igual que en los dos cotejos de la fase provincial ante la Liga Regional Sureña.

La revancha será el miércoles desde las 20 en el Estadio Municipal General San Martín de Tandil, donde se definirá al ganador de esta eliminatoria.

El vencedor pasará a la Etapa Final Nacional del campeonato organizado por el Consejo Federal de Fútbol. En esa fase se enfrentarán los ganadores de las ocho regiones en la que está dividido el país para definir al campeón.

