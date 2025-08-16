sábado 16, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
“Cuervos de La Pampa” donó ropas y abrigos en Villa Parque de Santa Rosa

La peña “Cuervos de La Pampa” organizó la campaña anual del abrigo y donó ropas para familias necesitadas a través del Centro de Gestión de Villa Parque de Santa Rosa. La actividad mostró, una vez más, el compromiso de los socios e hinchas de San Lorenzo de Almagro con la comunidad pampeana.

Bajo el lema «San Lorenzo es más que 90 minutos de un partido de fútbol», la vicepresidenta de la agrupación, Florencia Stark Díaz; el tesorero Besim Assad y el secretario Juan Ignacio Carril Hernández, concretaron la entrega de camperas, buzos, pantalones, remeras, mantas, frazadas y calzados. Allí fueron recibidos por las autoridades del Centro de Gestión, quienes serán las encargadas de distribuir las donaciones.

Las donaciones pudieron realizar gracias al aporte permanente y silencioso de los simpatizantes azulgranas.

COLABORACIONES

La peña, desde su creación, lleva ocho años colaborando socialmente con distintas instituciones y organizaciones no gubernamentales; no solo a través de la entrega de ropas,  sino además participando de las campañas del litro de leche y de útiles escolares y del Día de las Infancias.

Así, ya ha colaborado con los merenderos El Amanecer, Luz de Esperanza y Fuerza Joven, el desayunador comunitario de Villa Germinal, el área de pediatría  del hospital René Favaloro, el club Deportivo Matadero, las Escuelas 201, 37, 105 y 201, la congregación Hermanas Santa Rosa, la Fundación Aportes a la Humanidad y la comisión vecinal de Villa Alonso, entre otras entidades.

Actualmente la peña está presidida por Isidro González, a quien acompañan Stark Díaz, Assad y Carril Hernández. La comisión se completa con los vocales titulares  Sebastián Assad, Leandro Andino, José Luis Furriol y Claudio Dezeo.

Los interesados en colaborar con la agrupación pueden contactarse a los teléfonos 2954-807301, 568085, 591937 y 571653.

