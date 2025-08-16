Denuncia anónima originó una investigación en la Policía de La Pampa

Una denuncia pública y anónima, que se viralizó en las últimas horas, desató una investigación por parte de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad pampeano. El planteo apunta contra autoridades de la Unidad Regional II y del área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico.

El escrito, que no está firmado por nadie y aparentemente tampoco se presentó ante la Justicia provincial, circuló durante la jornada de este viernes por WhatsApp y tuvo eco en redes sociales.

Allí, se hace alusión a supuesto “hechos de corrupción institucional, omisión de deberes, abuso de autoridade y enriquecimiento injustificados” ocurridos en el ámbito de la Unidad Regional II, que tiene asiento en General Pico, publicó el diario La Arena.

“Las situaciones descriptas involucran a múltiples funcionarios policiales de jerarquía, incluyendo comisarios, oficiales ayudantes, jefes departamentales y vinculaciones con actores judiciales y delictivos que revelan el funcionamiento de redes internas de protección y connivencia operativa”, dice el escrito y explica que la información difundida surge de “relevamientos realizados por personal subalterno, testimonios de integrantes de la fuerza, observación directa de maniobras administrativas irregulares y reconstrucciones técnicas de hechos de gravedad institucional”.

El escrito, que no posee tampoco documentación respaldatoria ni la identificación de responsables a cargo de su elaboración, evidencia “existencia de vínculos personales y familiares entre funcionarios, el manejo discrecional de recursos públicos, el ocultamiento de evidencia probatoria clave, la protección de zonas delictivas y el desplazamiento arbitrario de personal investigador”. Esto “configura un escenario que amerita la intervención urgente de organismos de control, fiscales especializados y autoridades provinciales con competencia en ética pública y transparencia institucional”.

De todas maneras, se encarga de clarar que no es apuntar contra la institución “en su conjunto, sino proteger su esencia. La Policía de La Pampa es grande por su personal subalterno”.

Investigación en marcha.

Esta denuncia, a priori únicamente pública y con planteos sobre diversos delitos que se habrían cometido, disparó una investigación interna por parte de las autoridades. “Ya estamos al tanto de ésto que se está viralizando y se está trabajando en eso”, aseguró el jefe de Policía, Claudio Cano, ante la consulta de LA ARENA. “Todo es muy reciente y no me puedo aventurar ni apresurar sin que se evalúen bien esas publicaciones”, amplió.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, también señaló que “los organismos que corresponden están interviniendo y haciendo las investigaciones. Es un anónimo y como tal hay que tener las pruebas pertinentes para tomar las decisiones que sean necesarias. Pero se está trabajando sin dudas”.