Movimientos Docentes: Inscripciones de Traslado Definitivo y Transitorio

Hasta el jueves 28 inclusive, se reciben las inscripciones correspondientes a Traslados Definitivos. El Ministerio de Educación Provincial comunicó que dichos movimientos se realizarán de manera virtual a través del sistema informático “Voz por Vos”.

La convocatoria involucra al personal docente que reviste como titular en instituciones educativas dependientes de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, de las Direcciones Generales de Educación Inicial, de Educación Primaria, de Educación Secundaria, de Transversalidad de la Educación Inclusiva, y de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, de gestión estatal.

A continuación, se detallan las fechas de las inscripciones para cada uno de los movimientos:

-Traslados definitivos: desde el 14 de agosto al 28 de agosto.

-Traslados transitorios: desde el 1 de octubre al 14 de noviembre.

Los interesados pueden obtener mayor información desde este enlace ; y quienes pretendan acceder a la normativa lo podrán hacer desde este link

Normativa: