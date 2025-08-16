sábado 16, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Movimientos Docentes: Inscripciones de Traslado Definitivo y Transitorio

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Educacion vozxvos notebook inscripcion 6mayo2025

Hasta el jueves 28 inclusive, se reciben las inscripciones correspondientes a Traslados Definitivos. El Ministerio de Educación Provincial comunicó que dichos movimientos se realizarán de manera virtual a través del sistema informático “Voz por Vos”.

La convocatoria involucra al personal docente que reviste como titular en instituciones educativas dependientes de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, de las Direcciones Generales de Educación Inicial, de Educación Primaria, de Educación Secundaria, de Transversalidad de la Educación Inclusiva, y de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, de gestión estatal.

A continuación, se detallan las fechas de las inscripciones para cada uno de los movimientos:

-Traslados definitivos: desde el 14 de agosto al 28 de agosto. 

-Traslados transitorios: desde el 1 de octubre al 14 de noviembre.

Los interesados pueden obtener mayor información desde este enlace ; y quienes pretendan acceder a la normativa lo podrán hacer desde este link

Normativa:

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Fiestadelagricultor2025 julio2025Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguros agosto2025Antar banner abril2025
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Refrigeradossantiago 10agosto
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com