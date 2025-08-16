Radioperadores del SEM ya cuentan con nuevo y moderno edificio en el predio del Hospital Lucio Molas

La Central de Radioperadores del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se trasladó al predio del Hospital Lucio Molas, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia del servicio.

El nuevo espacio forma parte del proceso de reorganización y reestructuración de los servicios sanitarios del hospital Lucio Molas, donde se reacondicionó por completo el lugar donde funcionaba la guardia de adultos.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, explicó que se trata de una “decisión estratégica que permite consolidar el funcionamiento del SEM en un edificio propio, diseñado específicamente para atender las necesidades de su personal y garantizar un servicio ágil y eficiente”.

“El nuevo espacio físico –continuó- no solo mejora las condiciones laborales para el equipo de radiooperadores y radiooperadoras, sino que también fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el territorio urbano”.

PLANIFICACIÓN INTEGRAL

El traslado responde a una planificación integral orientada a ampliar la cobertura, optimizar la logística y garantizar mayor accesibilidad a los principales corredores viales de la ciudad capital.

Con este avance, el sistema se posiciona más cerca de la comunidad, dando un paso clave en la modernización del sistema de Salud Pública.

Vera explicó que, en esta primera instancia, se concretó el traslado del área de regulación de emergencias, el centro de gestión, monitoreo y la estructura comunicacional que sostiene el funcionamiento de la Línea 107.

“Todo el equipo de operadores y operadoras que regulan las demandas de urgencias y emergencias y coordinan la respuesta médica está ya trabajando en este nuevo espacio, que brinda mejores condiciones tanto edilicias como de conectividad. En los próximos días completaremos el proceso trasladando el equipo operativo: ambulancias, móviles logísticos, conductores, personal médico y de enfermería, además de la central de radiocomunicaciones” señaló.



ESPACIO PROPIO

Por su parte Juan Babero, referente de CODES destacó que el acontecimiento “representa mucho más que un cambio de lugar” porque “por primera vez el SEM va a contar con un edificio propio dentro del complejo sanitario del Lucio Molas, un espacio histórico para la salud pública provincial, que hasta hace unos años albergaba a la guardia central (guardia de adultos)”.

“Estamos recuperando y reutilizando una instalación del Estado, reduciendo gastos y honrando una deuda pendiente con el equipo del prehospitalario de la ciudad capital, que durante años funcionó en espacios alquilados o que no resultan apropiados para la complejidad que ha ido adquiriendo el sector”, indicó.

El entrevistado explicó cómo funciona el Sistema y la importancia de la ubicación estratégica de las bases: “El modelo de funcionamiento del SEM se estructura en dos pilares fundamentales: por un lado, el Sector de Regulación de Emergencias, donde se reciben las llamadas, se categoriza, prioriza y coordina la atención de cada demanda particular, y por otro, el Sector Operativo, encargado de dar respuesta directa mediante móviles, profesionales y equipamiento. Esta articulación es clave para que cada situación de urgencia y emergencia sea resuelta eficientemente”.

BASES OPERATIVAS

Una vez que se complete el traslado de la base que actualmente se localiza en la Avenida Spinetto, suscribió que el SEM “contará con dos bases operativas ubicadas en puntos estratégicos de Santa Rosa: una en el Centro Sanitario y otra en el propio predio del Hospital Molas”.

“Esta distribución territorial garantiza una cobertura eficiente para toda la ciudad, con acceso ágil a los principales corredores viales, como la Ruta Nacional 5, la Ruta Nacional 35, la Circunvalación, y la cercanía directa con el Hospital René Favaloro, centro habitual de atención de la emergencia. Todo esto se traduce en una notable mejora en la disponibilidad y accesibilidad de los móviles ante situaciones de emergencia y alta demanda”, explicó.

“Este avance representa un verdadero hito para el Sistema de Emergencias Médicas. No solo por el valor simbólico de instalarse en un espacio emblemático de la salud pública provincial, sino también por el salto cualitativo en materia operativa, logística y humana. A mediano y largo plazo, se prevé continuar fortaleciendo esta política de descentralización mediante la incorporación de nuevas bases, lo que permitirá estar cada vez más cerca de la comunidad y responder con mayor rapidez y eficacia” concluyó Barbero.



UN LUGAR ESPECIALMENTE DISEÑADO

Mariana Díaz coordinadora del sector de radioperadores por su parte señaló que, por primera vez, “el equipo del SEM cuenta con un espacio propio, amplio y funcional”.

“Tener un lugar diseñado específicamente para nuestro trabajo marca una diferencia real, no sólo en lo operativo, sino también en lo humano. La comodidad y la dignidad en el ambiente laboral suman mucho, y más aún cuando ese lugar está pensado para fortalecer el servicio que brindamos todos los días”, expresó.

“La jornada de guardia se cumple en equipos de operadores para coordinar mejor los auxilios. Con esta nueva base, tendremos la posibilidad de expandir hasta cuatro puestos de trabajo instalados en un mismo espacio, lo que mejora notablemente nuestra capacidad de respuesta”, agregó.

“Además de mayor comodidad, contamos con tecnología más avanzada: por ejemplo, la posibilidad de monitorear en tiempo real la ubicación de los móviles a través de GPS. Eso nos permitirá organizar mejor la proximidad de los vehículos, ganar tiempo ante situaciones críticas y facilitar el trabajo del equipo de respuesta. Este traslado jerarquiza a nuestro SEM. No sólo por la calidad del equipamiento, sino por las condiciones que ofrece a los trabajadores”, concluyó.