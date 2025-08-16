sábado 16, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Santa Rosa: María José Fuentes desapareció el lunes y solicitan colaboración para dar con el paradero

Mpf paradero fuentesmariajose 16agosto2025

El Ministerio Público Fiscal de La Pampa solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de María José Fuentes, de 40 años, quien se encuentra desaparecida desde el lunes 11 de agosto de 2025.

La mujer fue vista por última vez alrededor de las 20:00 horas en la ciudad de Santa Rosa, cuando descendió de un colectivo en la calle Donati, tras regresar de un Centro de Formación Laboral.

La denuncia fue radicada por su hermana, Alejandra Maure, ante la Comisaría Segunda.

Al momento de su desaparición, María José vestía calza, remera y camperón de color negro, mochila azul y zapatillas negras con tiras blancas. Es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,50 metros, pesa unos 50 kilos, tiene cabello corto castaño y no posee aros ni tatuajes. Cabe destacar que la mujer padece un retraso madurativo.

Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a la Comisaría Segunda de Santa Rosa al teléfono 02954 429967, al número de emergencias 101, o bien a la dependencia policial más cercana.

