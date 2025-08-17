APE realizó cortes energéticos en varias localidades del norte pampeano

La Cospec Ltda informó que los cortes de energía eléctrica registrados en Eduardo Castex, durante este domingo 17, se produjeron por un desperfecto eléctrico en la línea de 132 kv de la Administración Provincial de Energía (APE).

Las cuadrillas de APE realizaron el primer corte de energía para hacer un cambio en la línea de abastecimiento e intentar solucionar los inconvenientes energéticos, detallaron desde la entidad solidaria castense.

«Una vez solucionado el desperfecto, se tuvo que realizar una nueva interrupción para restablecer el servicio de abastecimiento desde la Sub Estación Transformadora (SET) de Mauricio Mayer», agregó el comunicado de prensa.

El Consejo de Administración transmite a los asociados que “sepan disculpar las molestias ocasionadas”.