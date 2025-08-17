De la Fiesta del Trigo a la iglesia: Le pidió casamiento en el escenario y pasaron por el altar

La historia de Greta y Franco se viralizó en las redes sociales, porque su historia de amor sorprendió a una multitud en la denominada “Noche de los Jóvenes” de la Fiesta del Trigo 2025. Franco armó “una puesta en escena” y le pidió casamiento en el escenario “Don Domingo Gallo” durante la actuación de la banda Los Herrera. Anoche pasaron por el altar de la Iglesia “Sagrado Corazón de Jesús” de Eduardo Castex, donde revalidaron el “Sí Quiero” ante el cura Juan Carlos Baigorria.

Y Franco cumplió, y Greta también. Se comprometieron –en enero- ante una multitud en el Parque Provincial del Trigo, y siete meses después pasaron por el altar de la iglesia de Eduardo Castex. El casamiento fue este sábado. Y así formalizaron una relación de casi nueve años de noviazgo.

La historia mediática comenzó durante los actos oficiales de la Fiesta del Trigo, y pasó a engrosar la rica historia de la fiesta popular más antigua de La Pampa.

RECUERDO DE UNA NOCHE ROMÁNTICA

Durante el show de la banda cordobesa Los Herrera, Franco Balsa le pidió casamiento a su novia Greta Heim en el escenario Don Domingo Gallo, ante una multitud que asistió a la denominada “Noche de los Jóvenes”.

Hubo una larga cadena de “complicidades”, según confirmó Greta. Durante la segunda presentación de la banda cuartetera, Franco sorpresivamente irrumpió en el escenario y los cantantes inicialmente convocaron a Greta, mientras le comenzaron a “dar pie” al joven para que supere el “miedo escénico” y se pueda expresar.

Cuando subió la joven estudiante de la carrera de Ciencias Económicas, el trabajador administrativo del Hospital Pablo F. Lacoste le transmitió que hasta el momento compartieron “ocho largos y complicados años, pero sabes que te amo con todo mi corazón”. La banda los acompañó con música de fondo, y los cantantes oficiaron de “Cupidos” para generar mayor expectativa.

Y seguidamente se arrodillo con el anillo de casamiento y le dijo: “¿Te querés casar conmigo?”. Los jóvenes se fundieron en un prolongado abrazo, Greta sin dudar le respondió: “Si quieroooooooooooo”.

PREMONITORIO

El tema «casamiento» entre Greta y Franco se comenzó a hablar con más firmeza desde noviembre. ¿Qué pasó?…fueron al casamiento de una pareja de amigos, y allí Greta fue quien capturó el ramo de la novia, y está vez la tradición funcionó.

¿Por qué?…bueno, una costumbre añeja dice que las novias tiran el ramo entre amigas y familiares, y la afortunada en capturar el ramo será la próxima en casarse. Y si bien aún no tienen fecha confirmada, Greta hoy estimó -¿o sentenció?- que «no pasará mucho tiempo».

Y efectivamente, pocos meses después, Franco y Greta vivieron -una de- las noches más emotiva de sus vidas, que comenzó en enero y se cristalizó en el agosto pampeano.