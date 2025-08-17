Elecciones 2025: Las cinco listas y los candidatos que competirán en La Pampa

En La Pampa, se presentaron cinco listas, que deberán ser aprobadas por la Justicia Electoral, para competir en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En los comicios se renovarán las bancas que actualmente ocupan Martín Maquieyra (PRO) y Marcela Coli (Democracia por Siempre-UCR) quienes no se presentarán como candidatos; y Varinia Marín (Unión por la Patria) que integra la nómina del oficialismo pampeano. La campaña electoral comenzará oficialmente el 27 de agosto, sesenta días antes de la elección.

Las 23.59 de este domingo es el límite fijado por la Cámara Nacional Electoral para la presentación de las nóminas de candidatos que estarán en el cuarto oscuro el próximo 26 de octubre, cuando se lleve a cabo la elección en todo el país. Según informó la secretaria Electoral, Brenda Wernicke, ayer se presentaron cinco listas.

Las cuatro alianzas son FITU; Frente “Defendemos La Pampa”; “Cambia La Pampa”, y “Alianza La Libertad Avanza”; y el partido político MAS.

“Todas están pendientes de aprobación”, afirmó Wernicke y comentó que en el transcurso de este lunes se realizará el “control de requisitos”. Y puede que alguno de los frentes cambie.

AGRUPACIONES Y CANDIDATOS

El peronismo definió rápidamente a sus aliados para afrontar el proceso electoral. Con varios días de anticipación, conformó el frente “Defendemos La Pampa” que incluyó al Partido Humanista, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro y Pueblo Nuevo. Luego, sumó como adherentes -debido a que no cuentan con personería para integrar formalmente el espacio- a Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista y Desde el Pie.

A los pocos días, oficializó la lista que presentará en octubre. La misma es encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam, Abelardo Ferrán, acompañado por Varinia Marín y Ceferino Almudévar. Como suplentes figuran Mónica Valor, Federico Ignaszewski y Rodecia Bernelli.

Otra de las fuerzas es el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad (FITU). La nómina, anticiparon, tiene en primer lugar a Claudia Lupardo (PTS), seguida de Lucas Mateos Montigel (MST – Nueva Izquierda), Marisa Pérez (PTS), Nahuel Díaz (PO), Daniela Lang (MST) y Juan Pumilla (PTS).

En tanto que los candidatos del partido MAS son Ayelén Pilcic, Cristian Bustamante y Antonella Gaitán, como titulares, y los suplentes Horacio Emanuel Fridel Gutiérrez, Maite Pérez García y Sebastián Martínez.

OPOSICIÓN FRAGMENTADA

El PRO enterró la posibilidad de remontar Juntos por el Cambio y selló un acuerdo con La Libertad Avanza. Este espacio, denominado “Alianza La Libertad Avanza”, impulsa una lista encabezada por el economista libertario Adrián Ravier y en segundo lugar se ubica la piquense Adriana García (PRO). El tercer lugar será ocupado por Martín Matzkin –actual funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad-; le siguen Lorena Ruiz, Juan Pablo Patterer y Sofía Macaró de Garate.

RADICALES

Con límites claros al espacio de Javier Milei, impuestos por la Convención Provincial, la Unión Cívica Radical deliberó hasta último momento y -tras un fallo de la Justicia Federal- logró inscribir la alianza con el Partido del Frente (Fregen). Este espacio, llamado “Cambia La Pampa”, presenta una lista con Federico Guidugli y María Eugenia Forte a la cabeza, y la completan Néstor Omar Beltrán. Como suplentes, se presentan Carolina Sierra, Oscar Héctor Hecker y Silvia Beatriz Spohn.