En el Centro Medasur, realizaron intervención artística para homenajear a San Martín

En el edificio del Centro Cultural Medasur, desde las 20 horas hasta la medianoche, se realizará una proyección de imágenes sobre la vida y obra del Libertador José de San Martín, al cumplirse 175 años de su paso a la inmortalidad.

La actividad para brindar homenaje al Padre de la Patria en el MEDASUR incluye una intervención artística mediante la técnica de mapping, que es un sistema de proyección no plana que permite adaptar imágenes a las formas y volúmenes arquitectónicos del edificio, generando una experiencia visual inmersiva.

El artista que realizará esta proyección es Amaury Lorenzo, que ya realizó experiencias similares en otras oportunidades, generando un espectáculo para disfrutar en familia. En esta ocasión, su trabajo permitirá rendir tributo a un prócer de la envergadura del general José de San Martín, fallecido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne Sur Mer, Francia.

La proyección incluye leyendas alusivas a su figura, y puede leerse que «su nombre fue amor por la Patria en toda América del Sur». En otro tramo la frase elegida es !honramos al prócer, valoramos al soldado y abrazamos al hombre».

Se trata de una iniciativa de la Subsecretaría de Medios de La Pampa, que depende de la Secretaría General de la Gobernación.

