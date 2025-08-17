domingo 17, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

En el Centro Medasur, realizaron intervención artística para homenajear a San Martín

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Centro medasur josesanmartin 17agosto2025

En el edificio del Centro Cultural Medasur, desde las 20 horas hasta la medianoche, se  realizará una proyección de imágenes sobre la vida y obra del Libertador José de San Martín, al cumplirse 175 años de su paso a la inmortalidad.

La actividad para brindar homenaje al Padre de la Patria en el MEDASUR incluye una intervención artística mediante la técnica de mapping, que es un sistema de proyección no plana que permite adaptar imágenes a las formas y volúmenes arquitectónicos del edificio, generando una experiencia visual inmersiva.

Centro medasur josesanmartin 17agosto2025 1

El artista que realizará esta proyección es Amaury Lorenzo, que ya realizó experiencias similares en otras oportunidades, generando un espectáculo para disfrutar en familia. En esta ocasión, su trabajo permitirá rendir tributo a un prócer de la envergadura del general José de San Martín, fallecido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne Sur Mer, Francia.

La proyección incluye leyendas alusivas a su figura, y puede leerse que «su nombre fue amor por la Patria en toda América del Sur». En otro tramo la frase elegida es !honramos al prócer, valoramos al soldado y abrazamos al hombre». 

Se trata de una iniciativa de la Subsecretaría de Medios de La Pampa, que depende de la Secretaría General de la Gobernación.
 

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Antar banner abril2025Fiestadelagricultor2025 julio2025Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 10agostoCospecltda banner abril2025 400x300
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com