Foro Interprovincial de Cajas previsionales en Santa Rosa: Advierten que “Nación quiere el dinero de las cajas”

El encuentro interprovincial que reunió a representantes de los foros de previsión y seguridad social de La Pampa, Santa Fe y Córdoba se desarrolló –el lunes- en Santa Rosa, y que tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio de experiencias, propuestas y estrategias para fortalecer los sistemas previsionales de las distintas jurisdicciones.

Estuvo organizado por el Foro Pampeano de Previsión y Seguridad Social de La Pampa integrado por la Caja de Previsión Profesional, Caja Forense, Caja de Previsión Médica, el Instituto de Seguridad Social y la Caja de Previsión Social para el Personal del BLP, y se desarrolló en el auditorio del Colegio de Abogados y Procuradores, como parte de la conmemoración del Día de la Solidaridad Profesional.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Coordinadora de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la Argentina, Sandra Abdo, y el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso; y Daniel Elías, secretario técnico del Consejo Federal de Previsión Social de Argentina (COFEPRES), entre otras autoridades de las cajas previsiones de las tres provincias.

“RESGUARDAR LA SEGURIDAD SOCIAL”

Abdo, en su intervención, destacó la importancia de fortalecer las autonomías provinciales para resguardar la seguridad social de los ciudadanos de cada jurisdicción.

«Los foros fortalecen el federalismo y la defensa del derecho a la seguridad social de los ciudadanos de cada provincia», al tiempo que recordó que las cajas de seguridad social para profesionales «revisten el carácter de ente público no estatal que actúa por delegación constitucional de los Estados provinciales», expresó.

13 CAJAS PROVINCIALES

En el país existen 13 cajas provinciales que, junto con las cajas de profesionales, son las responsables de garantizar derechos de seguridad social en cada territorio. «Los foros de seguridad social son expresiones genuinas del federalismo y en varias provincias se está avanzando en su creación, impulsados por la coordinadora nacional junto con COFEPRES, que representa a las 13 cajas provinciales», señaló.

En este sentido, informó que en provincias como Salta, que ya no cuenta con caja provincial, se están constituyendo foros con la participación de legisladores locales.