Funcionaria de Castex: “San Martín nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir al pueblo»

En la Plaza San Martín de Eduardo Castex, se realizó el acto conmemorativo del 175 aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

Estuvieron presentes las autoridades municipales, encabezadas por la intendenta Mónica Curutchet , funcionarios locales, las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos, autoridades policiales, representantes de instituciones intermedias, y ex combatientes.

La intendenta Curutchet y las directoras de los establecimientos educativos, Fabiana Toranzo, Laura Perez, Roxana Alejo y Vanesa Castri depositaron una ofrenda floral al pie del busto a San Martin y a las 15 horas, en coincidencia con el horario de la muerte del prócer, se compartió un minuto de silencio en su memoria.

«SERVIR AL PUEBLO»

Mariela Lucero, directora del Área de Desarrollo Integral de las Personas, expreso el discurso oficial y remarcó que “San Martín nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir al pueblo, actuar con honestidad y defender los valores que hacen grande a una Nación”.

“Invito a cada uno de ustedes, expresó la funcionaria, a mirar su ejemplo y a seguir su huella, no como un mito lejano, sino como una guía viva para nuestras acciones diarias”.

El acto concluyó con una improvisación artística a cargo de las alumnas Alma Menarvino y Elisa Damer, junto a la profesora Adriana Alejo, que presentaron la obra “Una mamá en problemas”, donde reflexionaron y transmitieron, con toques de humor, algunas máximas que escribió San Martín su hija Mercedes.