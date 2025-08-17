lunes 18, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Torneo Federal A: Costa Brava perdió en Bahía Blanca

Torneofederala olimpo costabrava 17agosto2025

Olimpo de Bahía Blanca venció 2 a 0 a Costa Brava de General Pico, por la quinta fecha de la Zona de la Segunda Fase del Torneo Federal A. Los goles bahienses fueron convertidos por Néstor Moiraghi -de penal- y Félix Villacorta. El equipo que dirige el pampeano Mauricio Giganti sigue invicto en el Nonagonal y ahora es líder en soledad.

Olimpo sacó adelante el difícil partido que le planteó Costa Brava, y con asombrosa efectividad y gran solvencia defensiva, pudo quedarse con los tres puntos.

Olimpo dio otro paso adelante en el objetivo de meterse en los cuartos de final por el primer ascenso: tras cinco fechas, está puntero en soledad y a 6 puntos de salir de la zona de clasificación.

MÁS RESULTADOS

Argentino de Monte Maíz derrotó 2 a 0 a Deportivo Rincón, con dos anotaciones de Ramón Lentini.

Cipoletti y Villa Mitre de Bahía Blanca empataron sin goles; mientras que Atenas de Río Cuarto y Ciudad de Bolívar empataron en un tanto por bando, con anotaciones del pampeano Antú Hernández para los cordobeses y Alex Díaz para los bonaerenses.

Tuvo fecha libre Kimberley de Mar del Plata

POSICIONES

Olimpo, 11; Argentino de Monte Maíz, 9; Ciudad Bolívar, 8; Atenas de Río Cuarto, 7; Costa Brava y Deportivo Rincón, 5; Cipoletti, 4; Villa Mitre, 2; y Kimberley, 1.

PRÓXIMA FECHA

Ciudad Bolívar vs Olimpo (Bahía Blanca)

Costa Brava vs Cipoletti

Villa Mitre (Bahía Blanca) vs Argentino de Monte Maíz

Deportivo Rincón vs Kimberley (Mar del Plata)

Fecha libre: Atenas de Río Cuarto

