UNLPam: Más de 600 jóvenes en la  XII Jornada de Puertas Abiertas en la FCEyN

Con la participación de más de 600 estudiantes de colegios secundarios de toda la provincia, se desarrolló la XII Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UNLPam.

La jornada comenzó -a las 9 horas- con la llegada de los primeros contingentes, y se extendió en forma continuada hasta las 16 horas, y se desarrolló en el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero también hubo varios stands que se ubicaron en el exterior, en la vereda y la calle Uruguay, pese a que el frío por momentos se hizo sentir con fuerza.

La casi totalidad de las aulas de la FCEyN, tanto de planta baja como de primer piso, estuvieron ocupadas por experiencias, juegos, actividades y propuestas que buscaron mostrar en forma divertida y participativa qué se estudia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cómo se construye conocimiento y por qué necesitamos más ciencia en nuestra vida. Las presentaciones estuvieron organizadas por Departamentos, por carreras, asignaturas o incluso por grupos de trabajo.

Otros espacios institucionales que participaron fueron varios Proyectos de Extensión Universitaria de la Facultad, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y la Editorial de la UNLPam, que mostró algunos títulos de su producción académica y que concitó el interés de muchos jóvenes con juegos de crucigramas, sopas de letras y trivias.

La Asociación de Docentes Universitarios incluyó la XII JPA en sus acciones de visibilización de la lucha en pos de los salarios docentes, el presupuesto universitario y en apoyo al CONICET, que también aportó su presencia.

Convocados por ADU, un grupo de integrantes de la Corriente Clasista y Combativa preparó un exquisito chocolate en el exterior del edificio, con lo cual ayudaron a mitigar el intenso frío matutino.

La Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales es una propuesta que busca socializar la producción científica y sus métodos, promueve la divulgación científica de las carreras que se estudian en esta Facultad, e intenta despertar vocaciones científicas en las y los adolescentes.

Esta décimo segunda edición fue organizada por las Secretarías Académica y de Investigación, Posgrado y Extensión, con la activa participación de docentes, nodocentes y estudiantes avanzados de casi todas las carreras.

En esta oportunidad se registraron varios casos de personas que se acercaron a la Facultad en forma individual -sin tener ninguna pertenencia a alguna institución educativa- a participar de la actividad y conocer en primera persona la oferta académica de Exactas y Naturales.