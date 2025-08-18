25 aniversario de bomberos voluntarios de Rancul: Inauguraron ampliaciones en el Cuartel

Funcionarios del gobierno provincial acompañaron -el domingo pasado- la celebración del 25 aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rancul. El sábado inauguraron la ampliación del cuartel, que incluye nuevos vestuarios y sanitarios destinados al personal.

El acto, seguido de un desfile y caravana por las calles de la localidad, contó con la presencia del subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas; el intendente de Rancul, Hernán Viano; el presidente de la comisión de Bomberos Voluntarios, Adrián Hernández; concejales y autoridades locales.

Durante su discurso, el subsecretario destacó la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad, la institución y el Estado provincial. “El Cuerpo de Bomberos Voluntarios es una institución noble, de esfuerzo. Por eso es importante poder tenerla al día. Y en eso tiene que ver mucho el Estado provincial, que ha estado presente en cada momento”, dijo.

“Eso –continuó- lo vemos reflejado también en cada uno de los rincones de la Provincia, y en cada acción. Contamos con el gobernador Sergio Ziliotto para acompañar y sostener estas instituciones tan nobles”

El funcionario también remarcó el valor de la unidad y el compromiso colectivo. “Hoy nos encontramos con tiempos difíciles, complicados, donde hay tanto individualismo, centralismo, difíciles de transitar. Y que la muestra de hoy, de lo que tenemos aquí en estos 25 años, tiene que ver con el trabajo mancomunado, con el ayudar al otro, el estar codo a codo. Tenemos que dejar de lado todas las grietas y aunarnos por más coincidencias”, concluyó.