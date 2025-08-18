Amenaza de bomba en la UNLPam: el detenido es un albañil de Santa Rosa

La fiscala, Iara Silvestre, confirmó que el hombre detenido, sospechado por la amenaza de bomba en la UNLPam, será indagado por el juez que entiende en la causa.

El hecho cambió por completo todos los planes de un lunes que se convirtió en atípico. Tras la amenaza de bomba, la posterior evacuación de todo el personal, y de los estudiantes, la Justicia detuvo al sospechoso, que tiene 30 años, vive en Santa Rosa y trabaja como albañil.

«En principio, sería quien efectuó la llamada, donde decía que había una bomba, y a partir de ese número, se lo registró, y nos llevó a esta persona que ahora será indagado por el juez que entiende en la causa. En función del análisis de esas pruebas se confirmará si es el autor o no de la amenaza», sostuvo Silvestre en diálogo con periodistas de Radio Noticias de Santa Rosa.

Los pesquisas secuestraron el celular del sospechoso que será investigado por «Intimidación pública».

AMENAZA DE BOMBA

Un importante operativo policial se desplegó -este lunes en horas de la mañana- en la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). El personal docente, administrativo y los alumnos y alumnas fueron evacuados del edificio por una amenaza de bomba.

El escenario en el lugar fue de absoluta incertidumbre con la calle Gil, en pleno centro de la ciudad, cortada por los efectivos policiales.

Efectivos de la Policía Federal y personal de la División Explosivos del cuartel de bomberos activaron el protocolo de evacuación y revisaron todos los espacios internos de la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

«Una persona llamó por teléfono al Cecom donde dijo que había una bomba en la Universidad», explicó la fiscal Iara Silvestre.

«No hay que hacer especulaciones, si es verdad o mentira, más allá si hubo o no bomba, el hecho ya constituye un delito en sí mismo y se actúa como si el hecho fuera cierto», dijo Silvestre.

Fuentes judiciales y policiales confirmaron que el resultado del procedimiento fue negativo.