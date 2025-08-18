Aniversario de la UNLPam: Entregan diplomas a egresados en General Pico y Santa Rosa

Desde la Secretaría Académica de la UNLPam y en el marco de un nuevo aniversario de creación de la alta casa de estudios de La Pampa, se realizarán -el 4 de setiembre- en General Pico y Santa Rosa, los actos de colación de grado y posgrado.

En el Auditorio Facultad de Ciencias Veterinarias -a las 12 horas- se efectuará el acto para graduadas y graduados de las Facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Veterinarias e Ingeniería.

En tanto, en el Aula Magna, a las 18 horas, se realizará el acto para graduadas y graduados de las Facultades de Agronomía, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Jurídicas, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Humanas.