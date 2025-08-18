Choques en Castex: Motociclista chocó contra una inmobiliaria y un auto rozó una moto

Dos accidentes de tránsito se produjeron dos accidentes de tránsito en la zona urbana de Eduardo Castex. En uno de los casos, un motociclista colisionó contra el edificio donde funciona una inmobiliaria; y en el restante un automóvil rozó una motociclista y provocó la caída de dos adolescentes. En ambos casos interviene la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex, a cargo del doctor Carlos Álvarez Ciaffoni.

CHOQUE CONTRA INMOBILIARIA

El primer accidente se produjo –en horas de la mañana- en el cruce de calles 25 de Mayo y Estanislao Zeballos, cuando un motociclista circulaba en sentido norte – sur, perdió el control del rodado y chocó contra las oficinas de una inmobiliaria.

El violento impacto le provocó una fractura del hueso calcáneo, y fue asistido en el Hospital “Pablo F. Lacoste” de esta localidad.

OTRO CHOQUE

Posteriormente, en horas de la tarde, se produjo un choque en las calles Leandro N. Alem y Maipú, donde colisionaron un automóvil Chevrolet Cruze y una motociclista 110 c.c donde iban dos adolescentes.

La motociclista y el automóvil circulaban por la calle Leandro N. Alem en sentido oeste – este, intentó girar hacia el norte y el rodado mayor rozó la motociclista, provocando la pérdida del control y la caída de las motociclistas.

Las adolescentes no sufrieron lesiones de gravedad.