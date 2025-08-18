lunes 18, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa

En La Pampa, impulsan una Red Provincial de Clubes de Ciencia para fortalecer su trabajo



Las ministras Fernanda González (Producción) y Marcela Feurschvenger (Educación) se reunieron en el Polo Científico Tecnológico de General Pico, con representantes de más de veinte Clubes de Ciencia de toda la provincia. El encuentro, organizado junto a la Agencia CITIA, tuvo como objetivo visibilizar, reconocer y fortalecer el trabajo que estos espacios realizan, muchas veces de forma voluntaria y no formalizada, en escuelas, organizaciones sociales y comunidades.

Durante la jornada se hizo un relevamiento de la situación actual de los clubes, se identificaron necesidades y se debatieron propuestas para mejorar su funcionamiento, incluyendo la posibilidad de crear una Red Provincial.

Funcionarios de la Dirección General de Personas Jurídicas aportaron información para que puedan avanzar en su institucionalización.

La ministra de Producción, Fernanda González, destacó la importancia de apoyar a estos espacios ante la ausencia de programas nacionales en los últimos años y subrayó la necesidad de que CITIA sea un punto de encuentro y gestión.

Por su parte, la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, resaltó el valor del trabajo interministerial y la articulación con escuelas, universidades y organismos como INTI e INTA.

El encuentro buscó marcar los primeros lineamientos para un plan provincial que potencie la ciencia y la tecnología desde lo comunitario y educativo, garantizando acompañamiento técnico, formación y respaldo institucional.

