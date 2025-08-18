Ingresaba a Winifreda, se durmió y chocó contra una columna de cemento

Un automóvil que ingresaba este lunes a Winifreda chocó con la parte trasera contra una columna de hormigón. El conductor se habría quedado dormido. Tras el incidente fue hospitalizado pero no presentaba lesiones.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 14 horas. El protagonista fue Toyota Etios Cross, al mando de un hombre que se dirigía desde Santa Rosa, donde trabaja, hacia Winifreda, donde reside.

Según indicó Infowini, el hombre le dijo a los bomberos voluntarios que al ingresar al acceso oeste, en un momento dormitó y al abrir los ojos, su vehículo se cruzó de carril e impactó con su parte trasera contra una palmera de cemento ubicada en la banquina izquierda. Tras la colisión, el auto giró abruptamente y el conductor, único ocupante, logró manejar en reversa durante varios metros hasta quedar estacionado en la banquina entre otra palmera de cemento y un árbol.

El Etios quedó orientado hacia el oeste con la parte trasera de su carrocería muy dañada. Una rueda trasera se desprendió y terminó aproximadamente a unos 200 metros de distancia en dirección este.

El hombre consiguió salir por sus propios medios del habitáculo y fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde permaneció bajo observación sin presentar lesiones.