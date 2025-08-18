Kohan: “La Pampa continúa invirtiendo en Salud, mientras Nación reduce las prestaciones”

El ministro Kohan resaltó que el nuevo Centro de Salud Nivel 2 de Luan Toro estará plenamente integrado a la Red Provincial de Salud, con capacidad resolutiva local y soporte a distancia mediante telemedicina.



“La conectividad de La Pampa es un activo fundamental para garantizar el acceso a la salud, incluso en comunidades muy alejadas. Este Centro contará con consultorios, shock room para emergencias, odontología, farmacia, laboratorio y todo lo necesario para la atención integral”, detalló.

La construcción del nuevo central de Salud de Luan Toro se ejecutará con una inversión oficial superior a los $ 933 millones, y la licitación pública –que se realizó días atrás- contó con la participación de cinco empresas pampeanas.

El proyecto, con un plazo de ejecución de 540 días corridos, contempla la construcción de un edificio de 480,50 metros cuadrados -425 metros cuadrados cubiertos y 55,50 metros cuadrados semicubiertos- sobre un terreno ubicado en la intersección de las calles San Juan y Buenos Aires. El diseño incorpora criterios de accesibilidad, funcionalidad, confort y seguridad para garantizar una atención médica integral y de calidad.

El ministro Kohan destacó que La Pampa avanza en sentido contrario a lo que ocurre a nivel nacional: “Mientras en el país se reducen las prestaciones de salud, desde Nación hablan de autonomía pero, en la práctica, eliminan becas para las residencias médicas. Dar autonomía no es lo mismo que quitar recursos. Por eso, y tal como lo marcó el Gobernador (Sergio Ziliotto), seguimos priorizando salud, educación, seguridad y alimentos. La provincia avanza con firmeza, incluso en un contexto adverso”.



VALOR: “EL GOBERNASDOR NOS ESCUCHÓ”

La intendenta Mónica Valor expresó: “En Luan Toro contamos con una posta sanitaria donde se realizan los primeros auxilios, y los casos de urgencias son derivados a la localidad de Victorica que es el hospital cabecera de la zona. En nuestro pueblo estamos trabajando muy bien, tenemos varios profesionales que asisten a nuestra comunidad, así que muy conformes con Salud Pública».

«Se va a ampliar en el tema edilicio dado las necesidades de la gente y a la demanda. Tuvimos la suerte de que nuestro Gobernador nos visitó, se le planteó el tema y nos escuchó y para él la salud pública es una prioridad. Pronto tendremos un nuevo centro de salud en Luan Toro», celebró.

Consultada sobre la política provincial de generar empleo a través de la obra pública, agregó: “La política de nuestro gobernador es un Estado presente, donde la elaboración de infraestructura genere trabajo y luego el establecimiento que quede, también genere trabajo para más personas. Esta obra llega también con esa gran expectativa de que va a haber mano de obra local y, una vez finalizado, habrá lugar para gente que necesite, para que pueda funcionar el centro de salud y poder agregar más personal para la buena atención y el buen funcionamiento”.