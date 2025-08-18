La Cospec Ltda instaló medidores inteligentes para realizar controles remotos en Metileo

La Cospec Ltda está ejecutando un importante proyecto en la localidad interconectada de Metileo. Los operarios de la entidad están reemplazando los medidores de energía tradicionales por dispositivos inteligentes, una tecnología que permite mejorar la gestión, el servicio energético y además optimizar recursos económicos y recursos humanos.

El presidente de Cospec Ltda, Claudio Dall´Asta, explicó que los sistemas de medición inteligente permiten recolectar datos del consumo de los usuarios en forma remota y en tiempo real”.

“Esta tecnología facilita una medición más precisa y automatizada del consumo energético, además de ofrecer ventajas como la detección temprana de cortes de energía y otros problemas en el sistema de suministro”, explico Dall´Asta.

Por su parte, el intendente de Metileo, Carlos Marchisio, expresó su satisfacción con el trabajo que realiza la entidad, destacando que la cooperativa castense “ejecutó un gran trabajo de recambio de los medidores de energía en el ejido urbano”, y resaltó que esta inversión otorga un gran beneficio para todos los habitantes de la localidad.

CARACTERÍSTICAS

Una de las características de estos dispositivos es que permiten a la cooperativa monitorear el consumo y el estado del servicio de manera remota, optimizando la gestión de las redes eléctricas, mejorando la calidad del servicio y eficientizando los gastos operativos y los recursos humanos.

Además, los medidores inteligentes facilitan a los usuarios observar el consumo energético de forma sencilla, promoviendo prácticas más eficientes y responsables.

Este proyecto no solo moderniza la prestación del servicio eléctrico, sino que también contribuye a una gestión más sostenible de la energía en la comunidad de Metileo.