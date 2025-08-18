La policía se habría autoagredido y continúa «en estado crítico» en la UTI de Catriel

El conmociónate caso de la mujer policía que este domingo ingresó con un disparo de arma de fuego al hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, y hoy pelea por su vida y la del bebé que lleva en su vientre en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de una clínica de Catriel. Desde la Unidad Regional IV, indicaron que se trataría de una autoagresión. No obstante su pareja permanece demorado, mientras se realizan tareas investigativas en la vivienda y a los elementos secuestrados, entre ellos un arma de fuego.

Autoridades de la UR IV hoy dieron detalles del hecho. El comisario inspector Roberto Rundau confirmó que las primeras actuaciones indicarían que se trató de una autoagresión, porque la agente “se habría efectuado un disparo en el sector del torax”.

SERÍA AUTOGRESIÓN

Rondeau indicó que en la comisaría tomaron conocimiento del incidente a las 19.30 horas del domingo, e inmediatamente concurrieron a la vivienda de la policía, y también asistió el personal del Hospital veinticiqueño.

La mujer fue trasladada a la Clínica Perón de Colonia Catriel donde actualmente se encuentra internada, aunque no se descarta su derivación a otro centro de mayor complejidad.

Rundau detalló que en la causa judicial interviene la Fiscalía de 25 de Mayo –a cargo de la fiscal Eugenia Bolzan-, desde donde se ordenaron pericias que fueron realizadas por personal de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC) de la Unidad Regional II con sede en General Acha.

El jefe policial confirmó que se secuestró el arma de fuego utilizado, que es la pistola reglamentaria en posesión de la agente; y también dos teléfonos celulares y un escrito que realizó la empleada policial.

Rundau indicó que el disparo “ingresó por el sector pectoral y habría afectado un pulmón”.

DEMORADO

El jefe policial Rundau confirmó que en el marco de la investigación hay un hombre demorado, que sería la pareja de la agente herida.

“Está detenido por el momento, porque se están realizando unas pericias y diligencias que solicitó la fiscal -doctora Eugenia Bolzan- sobre los elementos secuestrados como dos celulares, el arma, un dermotest y otras”, señaló.

“Por el momento, la causa está caratulada ‘investigación preliminar’ pero la carátula final dependerá de los resultados de la investigación que nos permita determinar los causales del caso”, añadió.

“Hoy, por lo que observamos y las declaraciones de testigos, podríamos hablar de autoagresión” Y reveló que “la agente no había comunicado estar bajo ningún tipo de asistencia psicológica, si así hubiera sido habría estado bajo la observación del cuerpo médico de la Policía”.