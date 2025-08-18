Médica pampeana integró la misión solidaria que fue agredida y detenida ilegalmente por la policía de Chaco

La directora de la fundación cordobesa “Todo por Todos”, Viviana Yzaguirre, relató la agresión policial que sufrieron los médicos que integraron la misión solidaria a Taco Pozo, en la provincia de Chaco. Entre los agresores estaba el comisario local, en evidente estado de ebriedad. Entre los médicos solidarios se encontraba la pampeana María Candelaria García Nebbia, quien es oriunda de Realicó.

Los médicos atienden familias en situación de extrema vulnerabilidad. “Atendimos casi 200 pacientes el viernes y más de 300 el sábado. El domingo, cuando emprendíamos la vuelta, un compañero avisó que lo habían golpeado. Fuimos a ayudarlo y nos enteramos que el agresor era nada menos que el jefe de la policía”, contó la médica pampeana. (ver aparte)

Todo comenzó en la mañana del domingo cuando en la puerta del Hotel Oasis, momento en el que los médicos pretendían regresar a Córdoba, fueron interceptados de manera violenta por parte de Melchiori, quien estaba de civil y en aparente estado de ebriedad, y otros agentes.

En las imágenes viralizadas se mostró el momento en el que efectivos llevaron a cabo la detención de varios médicos, así como también la violencia sufrida, lo que provocó que muchos profesionales resultasen heridos.

“Teníamos pensado volver en tres semanas, frente a esto tenemos miedo”, aseguró la presidenta de la Fundación “Todo por Todos”, Viviana Yzaguirre, tras la escandalosa situación que les tocó atravesar –el fin de semana- en la localidad de Taco Pozo.

Un miembro de la fundación de médicos solidarios fue agredido por el comisario Daniel Melchiori y una de las médicas fue privada de su libertad en un operativo policial inexplicable encabezado por el propio comisario en estado de ebriedad.

La profesional reveló, en una entrevista con Ciudad TV de Chaco, que tenían pensado regresar en tres semanas o un mes, pero admitió que ahora “tenemos miedo”. “Tenemos miedo, esa es la realidad. Entonces, nos encantaría tener garantías por parte de la provincia de que nada de esto vuelva a pasar, porque realmente es un atropello enorme, y no somos la única fundación que entra a su provincia”, expresó.

PROFESIONALES DE DIFERENTES ESPECIALIDADES

Sobre la fundación, Yzaguirre comentó que la misión solidaria está integrada por personal de salud de diferentes especialidades. “Existimos como fundación hace 13 años y hace 13 años que vamos a la zona de Taco Pozo y habíamos venido a hacer un operativo”, explicó.

La entrevistada detalló que cuando sucedió la agresión del comisario Melchiori, los profesionales ya estaban emprendiendo el viaje de regreso a Córdoba.

“Nosotros al ser médicos, muchos de nosotros recibidos en universidades públicas, entendemos que por ahí es devolverle un poquito a la sociedad la oportunidad que nosotros tuvimos que hay gente que no la tiene”, señaló la directora de la fundación “Todo por Todos”. Agregó que “eso nos motiva y acompañado de la vocación, lógicamente, de ir a las zonas de vulnerabilidad. Como vamos a Chaco, vamos a comunidades wichís en Salta, o sea vamos a diferentes lugares, no es que únicamente vayamos a Taco Pozo”, agregó.

“Es la primera vez que nos pasa, es impensado pensar que esto pueda seguir pasando”, aseguró.

TESTIMONIO DE LA PAMPEANA

La médica realiquense María Candelaria García Nebbia relató, en una entrevista con Radio Impacto de Realicó, la violenta situación que vivió junto a un grupo de profesionales voluntarios mientras realizaban tareas solidarias en Chaco.

Según la médica, el funcionario se encontraba en evidente estado de ebriedad y reaccionó con violencia: “Quiso secuestrar nuestras camionetas y en medio de esa situación determinó que yo quedara detenida. Estuve incomunicada casi dos horas, sin explicaciones”. Durante ese tiempo, incluso otras oficiales admitieron que el comisario solía maltratar también a su propio personal.

El grupo de profesionales radicó la denuncia y, pese al mal momento, la médica insistió en que la experiencia no opaca la tarea realizada: “Fue un viaje hermoso. La gente nos recibe con carteles, con aplausos. Un paciente me agradeció en la misma comisaría donde estaba detenida. Esas cosas son las que uno se lleva”.

García Nebbia resaltó la difícil realidad que enfrenta la comunidad: “Para llegar a un hospital tienen que recorrer 360 kilómetros. Encontramos desnutrición, bajo peso en los niños, chagas y enfermedades crónicas sin control”.