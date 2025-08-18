Solicitó dejar de pagar la cuota alimentaria, le ordenaron leer “El Principito” y se lo tendrá que explicar a la jueza

Un padre que había solicitado dejar de pagar la cuota alimentaria de sus hijos fue obligado a leer “El Principito” y entre otras de las medidas que se le impuso es que el próximo 26 de agosto deberá volver a la Justicia para explicar qué mensaje le dejó el clásico de Antoine de Saint-Exupéry.

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, Carolina Macarrein ordenó a un padre leer “El Principito” como parte de una medida destinada a que reflexione sobre su rol y su vínculo con sus hijos.

El hombre había solicitado dejar de pagar la cuota alimentaria a su hija de 21 años alegando que tenía vencido el certificado que acredita su discapacidad.

Sin embargo, la magistrada rechazó el argumento y señaló que su actitud revelaba una “falta de empatía y de corazón” hacia sus hijos, uno de ellos con discapacidad y otro con problemas de salud.

“Ser padre no se limita a cumplir con una obligación económica; también implica acompañar, comprender y sostener emocionalmente a los hijos, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad”, destacó la jueza en su resolución.

De este modo, tras no aprobar la solicitud, impuso que el sujeto lea el clásico libro, el cual transmite valores como el amor, la amistad y el cuidado de los vínculos, y que a fines de agosto se presente en el juzgado “para contar qué entendió y qué enseñanza se lleva”.

En el escrito, la jueza sostuvo que la sentencia, inédita en el país, “busca que el padre tome conciencia del impacto que sus decisiones tienen en la vida de sus hijos”

“En este caso entendí que las obligaciones parentales no se cumplen solo con dinero, sino también con amor, comprensión y presencia. Por eso elegí que el padre leyera El Principito: para que recuerde que ‘lo esencial es invisible a los ojos’ y que lo esencial para sus hijos es su cuidado y afecto”, sostuvo Macarrein.