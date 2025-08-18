Taylor Swift revive a Ofelia de Shakespeare en su nuevo álbum

La estrella del pop Taylor Swift presentó detalles de The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, en el que sorprende al encarnar a Ofelia, uno de los personajes más enigmáticos de Hamlet, de William Shakespeare. La cantante recrea en la portada la icónica escena de la muerte de la joven enamorada del príncipe danés, lo que refuerza el vínculo literario que mantiene desde hace años con la obra del dramaturgo inglés.

La primera canción del disco, que se publicará el 3 de octubre, se titula The Fate of Ophelia (El destino de Ofelia). Swift reveló este adelanto en el pódcast New Heights, conducido por su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce. “¿Quieres que hablemos sobre Hamlet? Quizás él (Travis) no lo haya leído, pero se lo he explicado, así que sabe lo que ocurre”, comentó entre risas.

La escena de Ofelia aparece en el cuarto acto de Hamlet: tras la muerte de su padre, enloquece, canta melodías y muere ahogada en un arroyo. Es esta imagen la que Swift retoma en la portada, en la que aparece sumergida en agua, con un vestido brillante y la mirada fija en la cámara, en una reinterpretación moderna del cuadro Ofelia (1851-52) de John Everett Millais, emblema del prerrafaelismo y una de las piezas más visitadas de la Tate Britain en Londres.

“La gente inevitablemente aportará su propia visión, como ha hecho (Taylor) Swift, a la historia de Ofelia (…) y habrá muchas más imágenes que se copien y se redefinan con el tiempo”, señaló a EFE la guía de arte Helena Shore frente al cuadro de Millais, destacando el valor de atraer nuevos públicos a los museos.

La propia Tate Britain reforzó esta conexión en sus redes, invitando a sus seguidores a “descubrir el destino de Ofelia” antes del lanzamiento del álbum, lo que generó una ola de comentarios entre alabanzas y críticas.

Más allá de la portada, poco se sabe aún del nuevo trabajo, aunque Swift dejó entrever que reflejará su vida detrás de los escenarios: “Esto es el final de mi noche. Cuando estoy de conciertos, cada día es el mismo, solo que en una ciudad diferente. Y mi día siempre termina conmigo en la bañera”, contó en el pódcast.

No es la primera vez que la artista se inspira en Shakespeare: en 2008 transformó la tragedia de Romeo y Julieta en un final feliz con Love Story. Su relación con el Bardo de Avon ya es objeto de estudios académicos: “A veces es imposible distinguir a uno del otro”, afirma el profesor Liam Semler, de la Universidad de Sídney, al comparar los versos del dramaturgo con las letras de la estadounidense.