Una mujer policía embarazada fue baleada en 25 de Mayo y está detenido el esposo

Una mujer que revista en una dependencia de la Unidad Regional IV de Policía de La Pampa, ingresó anoche al hospital de 25 de Mayo con al menos una herida de bala. Ante la gravedad fue derivada a un centro de alta complejidad en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

Trascendió que la joven sería oriunda de 25 de Mayo y miembro de una conocida y querida familia veinticinqueña, y además está embarazada.

Los medios locales aún no lograron que fuentes oficiales de la Policía o la Justicia den información certera de la violenta situación, aunque trascendió que el esposo de la mujer, otro joven también de ésta ciudad, estaría demorado.

En tanto, otras consultas de colegas veinticinqueños revelaron que la joven ​ ingresó al Hospital Jorge Ahuad gravemente herida mediante un disparo de arma de fuego, aparentemente en el pecho. Y que tan crítica era el cuadro clínico que constataron que decidieron de inmediato derivarla a un centro de salud de mayor complejidad de Cipolletti o Neuquén para recibir atención especializada con este tipo de lesiones.

Anoche, personal policial y del Ministerio Público Fiscal permanecían en la vivienda donde residía la pareja, ubicada en la zona sur de 25 de Mayo. Allí trabajaban en hacer las correspondientes pericias a distintos objetos, entre ellos el arma de fuego utilizado para la agresión.

Anoche las fuentes policiales de la Unidad Regional IV fueron imposibles de consultar, dado el hermetismo con el que manejaron este caso, entendible dado que la víctima es una agente integrante de ésa repartición. En todos los casos dijeron que recién hoy habrá información oficial.