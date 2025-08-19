Compre Pampeano dinamiza la economía: financió 318 operaciones por más $ 10.853 millones

La línea de financiamiento Compre Pampeano, durante el transcurso de este año, permitió concretar 318 operaciones por un total de $10.853.952.720, con un rol clave en el financiamiento de la inversión productiva y como motor de consumo en La Pampa.

El 76% del monto total desembolsado fue destinado al financiamiento de empresas pampeanas, abarcando los sectores industrial, comercial, agropecuario y de servicios, lo que ratifica el carácter productivo de la herramienta y su impacto en la generación de empleo y valor agregado en origen.

Mayormente, el Compre Pampeano Tradicional, estuvo destinado a financiar al sector agropecuario (más del 40% de las operaciones), seguido por la construcción, el comercio y la industria, lo que refleja una fuerte demanda de inversión en infraestructura y equipamiento productivo. Entre los bienes financiados en esta modalidad se destacan galpones industriales, módulos habitables, implementos para el agro, sistemas de energías renovables y capital de trabajo, para nutrición animal.

Por su parte, la operatoria orientada al financiamiento del consumidor final, Compre Pampeano Consumo (24% del monto total financiado), facilitó el acceso de las familias pampeanas a bienes producidos localmente y promoviendo, a su vez, un círculo virtuoso de demanda interna.

La herramienta permitió así financiar un amplio abanico de productos, incluyendo muebles de cocina y oficina, piletas, mosaicos, aberturas y artículos para el hogar, todos fabricados por empresas pampeanas adheridas al Compre Pampeano.

Un dato destacado es que el 57% de las operaciones registradas este año tuvieron su origen en ExpoPyMEs 2025, lo que pone en evidencia el papel dinamizador que cumple esta política pública articulando espacios de vinculación entre empresas y consumidores.

La operatoria Compre Pampeano ofrece financiamiento en condiciones promocionales, permitiendo acceder hasta el 100% del valor de la factura neta de IVA, con plazos de hasta 5 años para inversiones y hasta 18 meses para capital de trabajo. La tasa de interés es bonificada por la Provincia, que subsidia hasta 10 puntos porcentuales, con una bonificación adicional de 5 puntos para emprendimientos liderados por mujeres y personas de géneros disidentes.

POLITÍCA PÚBLICA EFICIENTE Y TRANSFORMADORA

“Compre Pampeano es una muestra concreta de cómo una política pública bien diseñada puede ser eficiente, estratégica y profundamente transformadora. Financia necesidades reales y, al mismo tiempo, apoya nuestra industria y cuida el trabajo pampeano”, afirmó la ministra de la Producción, Fernanda González.

“Esta línea es una política de desarrollo integral reafirmada en la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, ya que tiene un doble impacto: por un lado, financia el consumo, la inversión y/o el capital de trabajo; y por otro, promueve activamente el compre local, al exigir que las operaciones se realicen con empresas pampeanas registradas, fortaleciendo la producción industrial de la Provincia y contribuyendo a su sostenimiento en un contexto macroeconómico adverso”, agregó..

ADHESIONES



Las empresas industriales que desean adherir y comercializar sus productos mediante el Compre Pampeano, pueden hacerlo enviando la solicitud de inclusión al Registro de Productos Pampeanos a: [email protected] o comunicándose al: 2954- 552458.

Mientras que para los interesados en solicitar el crédito del Compre Pampeano o para más información, comunicarse a la Dirección de Asistencia Técnica y Financiera, al teléfonos 2954-452737 y/o al celular: 2954-291059.