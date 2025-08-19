De adjudicatarios a propietarios: 15 familias recibieron las escrituras de sus casas construidas por el IPAV

En el Auditorio “Ana Fiscella” del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), se entregaron 15 escrituras de viviendas construidas por el gobierno provincial, que reconoce a las familias como legítimas propietarias por haber concluido el pago total de las cuotas. Catorce nuevos propietarios residen en Santa Rosa y una en Doblas.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, y contó con la participación de las familias escriturantes, acompañadas por los gerentes de cada una de las áreas administrativas, y los escribanos Mónica Martín y Carlos Grose.

El ministro Intronati remarcó la importancia de este acto que representa el cierre de una etapa y el acompañamiento del Estado provincial a lo largo de todo el proceso transcurrido por las familias.

“Esto es una parte, que es la escritura, detrás está la construcción de las viviendas, pero además tenemos varias situaciones que venimos resolviendo como son los Lotes con servicios o la entrega de créditos Llegar a Casa”, dijo.

“Es un premio por cumplir, por pagar la cuota. Hoy cierran un ciclo y abren otro, que implica que los planos de sus casas ya no dicen más que son del IPAV, sino que llevan su nombre. Eso les va a permitir dejar, por ejemplo, una herencia a sus hijos, tramitar un crédito hipotecario para una ampliación. Ustedes son un ejemplo para el resto de las familias adjudicatarias”, señaló.

REALIDAD DISTINTA

El funcionario provincial resaltó que la realidad en La Pampa “es distinta a la de otras provincias, porque hay un gobernador, Sergio Ziliotto, que decidió hacerse cargo de continuar con la obra pública, con la construcción de viviendas sociales con fondos provinciales, y así lo ven en cada entrega de viviendas, que seguimos firmando convenios para la construcción de más viviendas”.

“Por otro lado, vemos que el Estado nacional decidió abandonar por completo la obra pública, como es el caso de construcción de viviendas, rutas, obras de saneamiento, entre otras, y hay que entender que esto no es un beneficio para los empresarios, esto es un beneficio social, tener una casa, agua potable, cloacas, rutas, y además de generar trabajo, eso es la obra pública”, cerró.



NINGÚN REGALO

Mónica Elizabeth Ballesteros, en representación de las familias que firmaron sus escrituras recordó cómo se hacían los sorteos en aquella época y comentó a los presentes su recuerdo.

“En el año 94 empezamos a pagar el ahorro previo, en aquel entonces era así, y fui una de las últimas que le entregaron su casa, porque hacían sorteos en el Club Belgrano y no me tocaba, no me tocaba, hasta que al fin salió mi nombre, y nos tocó la casa en la Utracán casi México”, recordó.

“Con mucho esfuerzo con mi marido pudimos terminar de pagar todas las cuotas. Tuvimos cuatro hijos que hoy están todos grandes, y que hoy la pueden disfrutar con mis nietos, y el día de mañana es para ellos. La verdad que es una alegría muy grande porque no es que te regalan la casa, todos nosotros la pagamos con muchos esfuerzo y trabajo”, concluyó.



CÍRCULO VIRTUOSO

En la Provincia se sostiene un círculo virtuoso: con el pago de las cuotas, se garantiza la continuidad de la construcción de más casas para pampeanas y pampeanos. Esto adquiere aún más relevancia en el actual contexto económico y ante el retiro del gobierno nacional de sus funciones y responsabilidades.

La actual gestión nacional no construyó una sola vivienda en todo el país y abandonó las que estaban en ejecución, sin importar que se pierda la inversión ni que las familias quedaran privadas de este derecho fundamental.

Por el contrario, para el gobernador Sergio Ziliotto la política habitacional es una prioridad, y desde su gobierno se da respuesta a la demanda de viviendas, generando puestos de trabajo y dinamizando las economías locales.



FAMILIAS PROPIETARIAS

Blanco, Julián Tomás (Santa Rosa)

Paredes, Perla Celeste (Santa Rosa)

Acosta Toranzo, Luis (Santa Rosa)

Sejas, María Ester (Santa Rosa)

Perez, Sergio Ubaldo (Santa Rosa)

Galván, Humberto Primo (Santa Rosa)

Vargas, Roberto Leonardo y Flach, Dina Fabiola (Santa Rosa)

Torres, Liliana Beatriz (Santa Rosa)

García Yaupi, María Nilda (Doblas)

Martínez, María Perla (Santa Rosa)

Córdoba, Omar Gustavo (Santa Rosa)

Caballaro, Félix Darío (Santa Rosa)