martes 19, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Dictaron capacitación de «comunicación efectiva» para referentes municipales y prestadores turísticos

Turismo capacitacion comunicacionefectiva 18agosto2025

En el Centro Cultural Medasur se dictó un taller de Comunicación Efectiva destinado a actores públicos y privados del sector turístico de La Pampa, que fue impulsado por la Secretaría de Turismo junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI). La capacitación estuvo a cargo de la Magíster Andrea Mallimaci, jefa de Comunicación del Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

El objetivo principal fue fortalecer las capacidades de comunicación de los participantes, brindándoles herramientas de oratoria, storytelling, comunicación política y no verbal, claves para transmitir mensajes claros, empáticos y profesionales en contextos turísticos como lo son la Feria Internacional de Turismo (FIT), entre otros eventos como exposiciones, ferias y festivales.

DINÁMICA DEL TALLER EN TRES BLOQUES

-Conceptualización, donde se abordaron temas como economía de la atención, audiencias, idea fuerza y construcción de relatos.

-Estrategias de ejecución, que incluyeron el uso de recursos verbales, vocales y visuales para potenciar las presentaciones.

-Actividad práctica, con instancias individuales de conceptualización y grabación frente a cámara.

El encuentro reunió a referentes de municipalidades, comisiones de fomento, organismos provinciales, prestadores turísticos, guías y emprendimientos privados, reflejando la diversidad del sector en la Provincia.

La capacitación reafirmó que el dominio de la oratoria y la comunicación efectiva resulta esencial en el ámbito turístico, no solo para transmitir información con claridad, sino también para generar confianza en los visitantes y representar los valores culturales y patrimoniales de la provincia de La Pampa.

