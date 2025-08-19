Educación + Justicia: Estudiantes asistieron a debate oral y conversaron con funcionarios en General Pico

Estudiantes de 6to año con orientación en Ciencias Sociales del Colegio Nuestra Señora de Luján asistieron al Edificio Judicial piquense a presenciar un debate oral y conversaron con funcionarios, en el marco del programa Educación + Justicia.

El debate estuvo coordinado por el juez de audiencia de juicio Marcelo Pagano. Intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Damián Campos, junto a Vanina Galván e Ivana Pascual y por parte de la defensa lo hizo el defensor oficial Walter Vaccaro.

Los/las 30 alumnos/as asistieron acompañados por el profesor de Construcción de la Ciudadanía Diego Alazia y el auxiliar docente Gonzalo Martínez.

Antes del debate, los/las estudiante conversaron con el juez de audiencia Marcelo Pagano y el fiscal Damián Campos sobre el rol que cumple cada una de las partes en la audiencia de debate. Luego, escucharon los alegatos de inicio del debate, la declaración del imputado, el testimonio de nueve testigos y los alegatos finales – por parte del fiscal y el defensor -. Una vez dictaminada la sentencia- el juez dictará sentencia el próximo lunes 1 de septiembre- los/las estudiantes podrán acceder a la misma y analizarla en clases.

Una vez finalizado el juicio oral, los/as alumnos/as tuvieron oportunidad de conversar nuevamente con el juez y el fiscal, y también se sumó el defensor Vaccaro. Los funcionarios explicaron a los alumnos/as el rol de cada uno de ellos en las diferentes etapas del proceso penal, desde que se inicia con una denuncia hasta llegar a la instancia del juicio oral. También conversaron sobre las salidas alternativas al juicio oral, como el juicio abreviado, la suspensión de juicio a prueba y el principio de oportunidad, entre otros temas.

Educación + Justicia

«Educación + Justicia» es una iniciativa del Superior Tribunal de Justicia que comenzó en 2015 y que tiene, como objetivo central, brindar un acercamiento real del Poder Judicial a la comunidad pampeana y, especialmente, a los estudiantes que están próximos a cumplir la mayoría de edad.

El programa tiene una variedad de ofertas pedagógicas que van desde las charlas de funcionarios y magistrados en escuelas de toda la provincia, hasta la organización de simulacros de juicio; pasando por la concurrencia de alumnos secundarios a debates orales y públicos, las visitas guiadas a edificios judiciales y charla con funcionarios.

El programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados lo declaró de interés legislativo.