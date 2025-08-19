En Castex, dos demorados por internar robar en una verdulería

Un llamado telefónico de alerta a la policía, permitió evitar un robo en una verdulería ubicada en el cruce de las calles 25 de Mayo y España, de Eduardo Castex. Dos personas “se encontraban forzando la reja con intenciones de robo”, indicaron fuentes policiales.

Cuando arribó el personal policial, los sospechosos ya se habían fugado, pero se inició un patrullaje por las adyacencias, y se logró interceptar a los sospechosos “a pocas cuadras del comercio” céntrico.´

Los demorados son oriundos de Misiones y de Río Negro, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex, a cargo del doctor Carlos Álvarez Ciaffoni. “Se encontraban de paso y fueron notificados en libertad”, indicaron fuentes oficiales.