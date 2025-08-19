En Castex, la Cospec Ltda anunció los asociados ganadores del sorteo de agosto

La Cospec Ltda informa que tres asociados resultaron beneficiados en el sorteo mensual que se realizó, el sábado 16 por Lotería Nacional. Los favorecidos dispondrán de $ 20.000 –cada uno- que serán acreditados en la factura de servicios del mes de setiembre.

Desde la entidad recordamos que uno de los requisitos para participar de este beneficio es “no registrar deudas en las facturas al momento de realizarse el sorteo”.

Los favorecidos son:

Número Asociado

1712 5458 Curto Patricia Susana

8354 0076 Oddi Carlos Dante

9214 1194 Guardamagna Abel Adrián

«Saludamos a todos los asociados y felicitamos a los ganadores del mes de Agosto”, transmitieron desde el Consejo de Administración de la Cospec Ltda.