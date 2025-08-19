martes 19, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En Castex, la Cospec Ltda anunció los asociados ganadores del sorteo de agosto

La Cospec Ltda informa que tres asociados resultaron beneficiados en el sorteo mensual que se realizó, el sábado 16 por Lotería Nacional. Los favorecidos dispondrán de $ 20.000 –cada uno- que serán acreditados en la factura de servicios del mes de setiembre.

Desde la entidad recordamos que uno de los requisitos para participar de este beneficio es “no registrar deudas en las facturas al momento de realizarse el sorteo”.

Los favorecidos son:

Número              Asociado

1712                     5458                              Curto Patricia Susana

8354                     0076                              Oddi Carlos Dante

9214                     1194                              Guardamagna Abel Adrián

«Saludamos a todos los asociados y felicitamos a los ganadores del mes de Agosto”, transmitieron desde el Consejo de Administración de la Cospec Ltda.

