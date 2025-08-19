martes 19, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Las estafas de las criptomonedas por Instagram: Así le robaron a una mujer en Bariloche

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Criptomonedas bitcoin 18agosto2025

Un hombre fue imputado por estafar a una mujer con la compra de criptomonedas en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal de esa provincia, el sindicado habría engañado a la damnificada mediante una publicación en Instagram, luego la denunciante mantuvo conversaciones con un perfil falso y realizó transferencias desde la aplicación de Mercado Pago a una cuenta bancaria que se encontraba a nombre del sospechoso.

El victimario recibió los fondos y dispuso de ellos sin autorización, al tiempo que el perfil y los posteos en las redes sociales fueron eliminados.

En este contexto, se formularon cargos contra el sindicado por el delito de receptación sospechosa y se estableció un plazo de cuatro meses de investigación, la cual finalizará el 18 de diciembre.

A su vez, el hombre, que se negó a declarar, deberá fijar un domicilio y mantenerlo durante el proceso, mientras que la defensa pidió la nulidad del caso, pero el juez desestimó la presentación.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 10agostoCospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Fiestadelagricultor2025 julio2025
Antar banner abril2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com