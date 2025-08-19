Volcó otra ambulancia pampeana en la ruta nacional 5

Otra ambulancia pampeana protagonizó –este martes- un vuelco en el kilómetro 165 de la ruta nacional 5. El siniestro se produjo aproximadamente a las 16.45 horas, y previamente –a las 8 horas- ya había volcado una ambulancia que trasladaba pacientes a un centro médico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El directorio del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro comunicó que «se procederá a la realización de los sumarios administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades» en los dos accidentes.

La segunda ambulancia volcó cuando se dirigía a recoger a los involucrados en el vuelco que se produjo en horario matutino, y volcó en el kilómetro 165 de la ruta nacional 5.

El vehículo sanitario terminó apoyado sobre su lateral en la banquina, a pocos metros de la cinta asfáltica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de SAME. Una ambulancia de SAME Chivilcoy, a cargo de María Ballerini y Marcelo Álvarez, que trasladó dos ocupantes –choferes- de la unidad siniestrada al Hospital Municipal, mientras que Gabriel Lujan y Ezequiel Erchel trasladaron a Ángel Molina –enfermero- con traumatismo lumbar.

Todos los lesionaros iban en la ambulancia del ministerio de Salud de La Pampa.

PRIMER VUELCO

Más temprano, cerca de las 8, cuatro adultos y una menor resultaron heridos al volcar una ambulancia de traslado de La Pampa en la ruta nacional 5, cerca de la localidad bonaerense de Gorostiaga.

El incidente se registró cuando una ambulancia de traslado de La Pampa derivaba a una madre con su hija de 16 años a un centro asistencial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para un control post quirúrgico.

Por causas que se tratan de establecer, pero que habría sido por la acumulación de agua, y la baja visibilidad, el conductor perdió el control de la ambulancia que hizo un trompo, terminó en la banquina y golpeó contra uno de los alambrados.

Todos los ocupantes de la ambulancia resultaron con heridas pero leves. «Una enfermera de 44 años sufrió traumatismo leve de costillas, de costilla intercostal, y traumatismo facial para sutura por lo que fue derivada al hospital municipal de Chivilcoy», consignó La Razón de Chivilcoy. Una ambulancia, también de La Pampa, que venía atrás frenó la marcha para que sus ocupantes ayudaran a sus compañeros heridos.