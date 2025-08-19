Volcó una ambulancia pampeana que trasladaba pacientes a la CABA

Cuatro adultos y una menor resultaron heridos al volcar una ambulancia de traslado de La Pampa en la ruta nacional 5, cerca de la localidad bonaerense de Gorostiaga.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8 horas, cuando una ambulancia de traslado de La Pampa derivaba a una madre con su hija de 16 años a un centro asistencial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para un control post quirúrgico.

Por causas que se tratan de establecer, pero que habría sido por la acumulación de agua, y la baja visibilidad, el conductor perdió el control de la ambulancia que hizo un trompo, terminó en la banquina y golpeó contra uno de los alambrados.

Todos los ocupantes de la ambulancia resultaron con heridas, pero de carácter leves.

«Una enfermera de 44 años sufrió traumatismo leve de costillas, de costilla intercostal, y traumatismo facial para sutura por lo que fue derivada al hospital municipal de Chivilcoy», consignó La Razón de Chivilcoy.

Una ambulancia, también de La Pampa, que venía atrás frenó la marcha para que sus ocupantes ayudaran a sus compañeros heridos.