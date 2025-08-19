martes 19, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Volcó una ambulancia pampeana que trasladaba pacientes a la CABA

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Ambulancia vuelco rutanacional5 chivilcoy 19agosto2025

Cuatro adultos y una menor resultaron heridos al volcar una ambulancia de traslado de La Pampa en la ruta nacional 5, cerca de la localidad bonaerense de Gorostiaga. 

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8 horas, cuando una ambulancia de traslado de La Pampa derivaba a una madre con su hija de 16 años a un centro asistencial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para un control post quirúrgico. 

Por causas que se tratan de establecer, pero que habría sido por la acumulación de agua, y la baja visibilidad, el conductor perdió el control de la ambulancia que hizo un trompo, terminó en la banquina y golpeó contra uno de los alambrados.

Todos los ocupantes de la ambulancia resultaron con heridas, pero de carácter leves.

«Una enfermera de 44 años sufrió traumatismo leve de costillas, de costilla intercostal, y traumatismo facial para sutura por lo que fue derivada al hospital municipal de Chivilcoy», consignó La Razón de Chivilcoy.

Una ambulancia, también de La Pampa, que venía atrás frenó la marcha para que sus ocupantes ayudaran a sus compañeros heridos.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025
Fiestadelagricultor2025 julio2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 10agosto
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com