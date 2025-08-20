APA subsidiará una ampliación de la red de agua potable en Intendente Alvear

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intonatti, junto al titular de la Administración Provincial de Agua (APA), Fabricio González Martín, y la viceintendenta de Intendente Alvear, Agustina Garcia, firmaron un convenio para ejecutar la obra de ampliación de 300 metros de la red de agua potable de la localidad norteña.

El ministro Intronati resaltó que este tipo de convenios «dan continuidad a una política de Estado que está llevando el gobernador Sergio Ziliotto que es generar trabajo en cada una de las localidades”.

“En este caso es una transferencia de fondos, que va desde la Provincia hacia la Municipalidad de Intendente Alvear para la construcción de 300 metros lineales de cañería de agua potable, de un diámetro de 63 milímetros, pero lo importante para destacar es el beneficio del agua potable para 20 familias de la localidad», amplió.

“Celebramos un nuevo ProPAyS y esperemos que en los próximos días demos continuidad, tenemos varios compromisos con diferentes intendentes, así que esperemos en poco tiempo estar firmándolos”, adelantó el funcionario provincial.

SEGUIR CRECIENDO

Por su parte, la viceintendenta municipal indicó que “desde Intendente Alvear estamos más que agradecidos con el Gobierno provincial por la celebración de este nuevo convenio.

“La verdad que estos programas nos permiten a las localidades seguir creciendo, seguir mejorando la calidad de los servicios de los vecinos y eso creo que sin dudas es lo importante y el compromiso del gobierno provincial en apoyar y acompañar las gestiones de cada uno de los intendentes para que las localidades puedan continuar creciendo”, afirmó.

“Contar con agua potable es un servicio esencial, por ello el agradecimiento por parte del municipio y de los vecinos que se van a beneficiar con esta obra y también por darnos lugar a cada uno de los pedidos que hacemos, gestionarlos y que se traduzcan en obras que van a aportar a la calidad de vida de la gente”, cerró García.