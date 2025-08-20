miércoles 20, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Canoísta pampeana ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Barreiropaulina canotaje panamericanos medalla 20agosto2025

La canoista pampeana Paulina Barreiro logró una medalla de oro más a la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior.

«Paulina Barreiro se consagró la nueva campeona panamericana junior tras finalizar primera en la final de K1 200m Femenino», informó el sitio Engarde. «Barreiro logró un tiempo de 45.71 que le permitió asegurarse la victoria sacándole +0.16 al segundo puesto», amplió.

Barreiropaulina canotaje panamericanos 20agosto2025

«Con este triunfo, la atleta pampeana se encuentra clasificada a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Barreiro se suma a Aramis Sanchez, Juan Manuel Arrieguez, Las Leoncitas y Leoncitos, Los Pumitas, los nadadores Agostina Hein, Malena Santillán y Ulises Saravia, al taekwondista Ignacio Espínola Serial, y a los ciclistas Julieta Benedetti, Santiago Gruñeiro y Aramis Sánchez en ser los únicos argentinos con pasaje directo a la cita máxima de la región», indicó.

